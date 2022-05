Tijdelijk vertrek Museumschip de Halve Maen uit Volendam

Maandagochtend vertrekt Museumschip de Halve Maen tijdelijk naar een tweejaarlijkse droogdok beurt. Mede dankzij de Pegman Groep wordt koers gezet naar Scheepswerf Brouwer in Zaandam, een werf voor allerlei schepen uit de 17de tot en met de 21ste eeuw, die ons gemeenschappelijk maritiem erfgoed steunt.

Wij komen zo spoedig mogelijk terug in onze thuishaven Volendam waar we met Café de Dijk, Bierbrouwerij VD, Hotel Spaander en anderen onze samenwerking in nieuwe glans gaan doorzetten.

Het unieke museumschip de Halve Maen kan gesteund worden door via de stichting ‘Vrienden van de Halve Maen’ een donatie te doen: https://halvemaen.nl/donatie. We hopen op uw steun.