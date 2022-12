Tijdelijke bouwweg aangelegd bij De Botter

Rondom voormalig basisschool De Botter in Edam wordt momenteel gewerkt aan een toekomstig woningenplan. Omdat de bestaande wegen niet geschikt zijn voor vrachtverkeer, worden er tijdelijke bouwwegen aangelegd. De vreemde geur die de uit groenafval bestaande wegen met zich meebrengt is tijdelijk en zal gauw verdwijnen.

De sloop van het voormalige schoolgebouw zal een paar weken in beslag nemen. In het eerste kwartaal van 2023 zal gestart worden met de bouw, die naar verwachting een jaar zal duren. Projectontwikkelaar Van Wijnen zal 26 eengezinswoningen opleveren, verdeeld over drie woonblokken.

Het plan aan de Hendrick Dirckszstraat in Edam zal bestaan uit huurwoningen in het middensegment en zal luisteren naar de naam ‘De Botter’.