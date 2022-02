Tijdelijke brandweerkazerne Edam uit de grond gestampt

Binnen een tijdsbestek van slechts twee weken veranderde de tijdelijke brandweerkazerne op het parkeerterrein naast de bibliotheek van Edam van een geraamte naar een volwaardig gebouw. Het is zo snel gegaan, voor voorbijgangers lijkt het of de ‘pop-up’ kazerne uit de grond is geschoten.

Hoewel het gloednieuwe gebouw er van buiten uitziet alsof het klaar voor gebruik is, zal het nog enkele maanden duren voor de brandweer de kazerne in gebruik zal nemen. De verwachting is dat het tijdelijke pand in mei functioneel gaat worden.

De kazerne langs de Dijkgraaf Poschlaan is zo gebouwd dat het weer gemakkelijk af te breken zal zijn als de termijn van vijf jaar erop zit. Tegen die tijd zal de brandweer definitief verhuizen naar de kazerne die in Kwadijk gebouwd wordt.