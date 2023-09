Tijdelijke Pop-up winkel van Ziggo in Havenhof

Sinds kort is er in het winkelcentrum Havenhof een Ziggo-winkel geopend in het pand waar voorheen het reisbureau van VakantieXperts was gevestigd.

Door de opbouw van alle kermisattracties is het velen niet opgevallen dat deze pop-upstore werd ingericht. Deze winkel is bedoeld om vragen omtrent de aanleg van glasvezel te beantwoorden maar uiteraard kunnen vragen over techniek of pakketten ook worden gesteld.



Afgelopen donderdagmiddag vond de officiele opening plaats en dat ging gepaard met het oplaten van een hete luchtballon in de kleuren van Ziggo. Wethouder Dirk Dijkshoorn had nog maar net het lint doorgeknipt of de eerste klanten kwamen de zaak al binnen. In totaal heeft medewerker Hidde, die normaal gesproken in een Ziggo winkel in Purmerend werkt en nu tijdelijk de winkelmanager is, die middag de vragen van zo ‘n 30 belangstellenden kunnen beantwoorden.



Vooralsnog zal de winkel 6 à 8 weken dienst doen, maar het pand mag in principe een jaar worden gebruikt. De winkel is geopend op donderdag en vrijdag van 09.30 tot 18.00 en op zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur.