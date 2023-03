Algemeen

Tik Tok workshop met Ashley Guijt en Carmen van Weersel bij Bounce by Lize groot succes Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Na maanden voorbereiding kwamen de 2 bekendste Tik Tok influencers van dit moment een dansworkshop geven bij Bounce by Lize. Na het bekendmaken van het nieuws dat Ashley en Carmen bij Bounce by Lize langs zouden komen duurde het dan ook niet lang voordat alle vier de workshops volledig volgeboekt waren. Er waren meiden bij die bijna in huilen uitbarstten bij het horen van het nieuws dat ze oog in oog kwamen te staan met hun idolen. Ashley en Carmen gaven in totaal vier workshops van elk een uur. De jongste groep meisjes waren 6-8 jaar en de oudste groepen waren 10-12 jaar. Er werd geoefend met speed challenges, en natuurlijk werden er Tik Tok filmpjes opgenomen. De gezichten van elke groep meiden bij binnenkomst spraken boekdelen. Niemand durfde Ashley en Carmen aan te kijken of hoi te zeggen. Aan het einde van elke workshop was er daarom ook tijd voor een foto en handtekening met Ashley en Carmen. Hier werd uitgebreid gebruik van gemaakt. Het werd een geweldige dansmiddag met alleen maar blije voldane gezichten. Zeker voor herhaling vatbaar. En die herhaling.. die gaat er zeker komen. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.