'Times were when'

Zestig jaar nadat leden van het latere The Cats er hun eerste straatoptredens gaven, was het Europaplein het decor van het jubileum van de Tribute-band.

En klonken weer die melancholische melodieën en samenzang. Waarbij zelfs Arnold Mühren op het podium verscheen. Muziekliefhebbers lieten zich meevoeren terug in de tijd, tijdens ’20 jaar Tribute to The Cats Band’.

Binnenin de Nivo is de mijlpaal in woord en beeld gevangen. De organisatie en de band werden overladen met complimenten. ,,Het was prachtig én leerzaam”, zei Bianca Vos van de PX.



De prachtige foto's zijn o.a. van de hand van Robert Gort