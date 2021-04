Tips voor als je even geen tas mee wil nemen

Niet alleen vrouwen maar ook mannen gaan steeds vaker op pad met een tas. En of dat nu een handtas, crossbody tas of een rugzak is, soms heb je gewoon even geen zin om een tas mee te nemen. Daarom voor jou de beste alternatieven op een rijtje. Voor je ommetje met of zonder hond, je ritje op de fiets of je afspraak in de winkel.



Vrouwen staan er natuurlijk om bekend dat ze het liefst alles in hun tas meenemen. Maar heb je wel altijd alles nodig? Soms is een telefoon en een portemonnee gewoon voldoende. En om die mee te nemen, zijn er hele leuke andere opties dan een grote rugzak of handtas.

Telefoontasje

Vandaag de dag gaat bijna niemand meer zonder telefoon op stap. Alleen daarom alleen al, neemt menigeen een tas mee. Want je telefoon in je kontzak kan problemen geven. Van gebogen telefoons tot kapotte schermen of helemaal onbruikbare exemplaren. Dat wil je natuurlijk niet. En ook je telefoon in een jaszak is niet altijd even handig. Tijd voor een betere oplossing!

Een heel goed en ook heel mooi alternatief is het zogenoemde telefoontasje. Deze tasjes zijn er in verschillende varianten. Van hele praktische en sportieve modellen van het merk Rains tot hele mooie en chique exemplaren zoals de Burkely Phonebag Croco Caia. Deze laatste heeft een mooie crocolook en is er in verschillende kleuren; van het altijd passende zwart, het mooie cognac, het apart maar subtiele groen en het chique taupe.

Eenvoudig mooi

Liever een heel eenvoudig en glad exemplaar? Dan is de Vanso van Kapten & Son jou op het lijf geschreven. Minimalistisch maar daardoor een prachtige blikvanger. En zowel voor dames als heren. Overigens gebruik je dit tasje ook net zo makkelijk voor je zonnebril of paspoort. En door de drie gescheiden pasjesvakken aan de achterkant heb je ook geen pasjeshouder meer nodig en neem je ook nog je sleutels makkelijk mee.

Portemonnee en telefoontasje in één

Het merk Berba noemt het de Chamonix Wallet. Wij vinden het een portemonnee en telefoontje in één. Want door het grote ritsvak dat voorzien is van een speciaal telefoonvak, neem je wel heel makkelijk je smartphone mee. Je kunt de portemonnee opbergen in je tas maar ook met het meegeleverde polsbandje dragen als een soort clutch. Door de diverse kleuren is er altijd eentje van jouw smaak of die bij jouw tas past. Als dat niet handig is.

Mini bags

Wil je toch liever je eigen kleine portemonnee, pasjeshouder, zonnebril, sleutels en misschien ook nog een lippenstift meenemen? Ook dan zijn er hele leuke kleine tasjes natuurlijk. Denk maar eens aan de leukste tasje van Burkely de Just Jackie Multiway Hipbag. Een mond vol maar dat mag ook met dit meer dan multifunctionele tasje dat je op zoveel manieren kunt dragen, dat je er alleen al een week over doet om alles uit te proberen. Draag je het crossover, als heuptas of schuin over de borst. Kies je voor één compartiment of neem je beide mee? En doordat het ene deel van het tasje sluit met een magneetsluiting en het andere met een ritssluiting is er dus geen moment waarop het tasje niet van pas komt.