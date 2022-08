Partner content

Tips voor een nieuwe woning in Volendam

Sta jij op het punt om een nieuwe woning te gaan kopen, dan is dit natuurlijk ontzettend spannend. We hebben het immers wel over de grootste aankoop uit ons leven. Toch blijft het vinden van een nieuwe woning een beste uitdaging. Vooral in populaire steden zoals Volendam, daar zie je dat het aanbod schaars is en de vraag enorm hoog. Des te belangrijker is het, dat jij als potentiële koper goed beslagen ten ijs komt. Om je een eindje op weg te helpen, hebben wij een aantal tips voor je, die het kopen van een geschikte woning een stukje makkelijker maken.

Begin met een wensenlijst

De kans dat jij je hoofd vol hebt zitten met alles waaraan jouw nieuwe huis moet voldoen, die is natuurlijk ontzettend groot. Toch is het vaak maar de vraag of dat ook allemaal binnen het huidige budget kan. Het is dus een goede eerst stap om al je wensen in kaart te brengen. Deze schrijf je op, zodat je vervolgens kunt zien wat voor type huis er dan uitkomt rollen. Blijkt dat dit soort huizen ruim boven je budget zijn, dan zal jij je wensen toch enigszins moet bijstellen of een compromis moeten sluiten. Stel je wil per se 3 slaapkamers en een extra badkamer, dan kan het heel goed zijn, dat je die extra badkamer voor nu even moet vergeten.

Weet wat je kunt lenen

Er is natuurlijk niets zo vervelend als dat je niet exact weet hoeveel hypotheek je nu eigenlijk kunt opnemen. Het is dus belangrijk, dat je ervoor zorgt dat je met een hypotheekadviseur in gesprek gaat, zodat je weet waar je aan toe bent. Het heeft dan namelijk geen enkele zin om te gaan kijken naar huizen die een flink stuk duurder zijn. Ondanks het feit dat je wellicht de vintage meubels zoals een vintage bureau en ook tweedehands dressoir van je ouder kunt krijgen, neemt dat niet weg dat je simpelweg niet meer geld kunt opnemen. Je zult dus wel degelijk je wensen naar beneden moeten bijstellen.

Kijk ook met het oog op de toekomst

Wellicht ben je nu nog niet met kinderen bezig, maar de kans dat dit op lange termijn wel gaat gebeuren, die is bij de meesten natuurlijk vrij groot. Zorg er daarom dus ook voor, dat je kijkt naar een woning die ook toekomstbestendig is. Je zit er namelijk niet op te wachten, dat jij je woning na een jaar of 2 alweer moet verlaten omdat het niet maar de eisen van dat moment voldoet. Zorg er daarom dus ook voor, dat je dergelijke zaken bespreekbaar maakt, zodat je ook op basis daarvan op zoek kunt gaan naar voor jullie een passende woning.

Wed op meerdere paarden

Het klinkt voor de meesten vanzelfsprekend, maar heel vaak wordt er ‘slechts’ gekeken naar één huis. Dat huis moet het dan ook daadwerkelijk gaan worden. Het risico wat je dan natuurlijk loopt, is dat je het huis niet krijgt. Doordat je verder geen andere lijntjes hebt uitgelegd, die je weer helemaal van vooraf aan te beginnen, waardoor je kostbare tijd verliest. Kortom, wees dus verstandig en kijk naar meerdere huizen.