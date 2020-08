Partner content

Tips voor sim only vergelijken

Wil je besparen op je maandelijkse telefoon kosten en ben je blij met je huidige toestel? Dan is een sim only abonnement een goede keuze voor jou. Met een sim only abonnement betaal je alleen voor een bundel met een bepaald aantal data en belminuten/sms’jes. De goedkoopste sim only abonnementen kost, maar een paar euro per maand waardoor je elke maand veel goedkoper uit bent dan met een abonnement met toestel.

Sim only abonnement zijn ook erg flexibiel waardoor je veel vrijheid en keuze hebt met het opstellen van je abonnement. Tegenwoordig is er ook veel keuze als het gaat om sim only providers. Hierdoor zie je steeds meer providers die aanbiedingen voor nieuwe klanten opstellen waardoor je nog goedkoper uit kan zijn. Bij veel providers kun je al onder de € 20,00 per maand een databundel van 10GB krijgen met onbeperkt bellen/sms’en. Je kunt ook voor een iets hogere prijs een sim only onbeperkt internet abonnement krijgen.

Waarop moet ik letten met sim only vergelijken?

Doordat er momenteel veel sim only providers zijn is het soms lastig om een juist overzicht te krijgen van de meest huidige aanbiedingen. De prijzen van een sim only abonnement kunnen erg verschillen op basis van provider en hoeveel MB je per maand nodig hebt.



Tegenwoordig zijn er veel vergelijkwebsites jou helpen met sim only vergelijken door alle providers en aanbiedingen overzichtelijk te maken. Ga eerst na hoeveel data je in de maand nodig hebt en hoeveel je belt. Kijk ook naar de contractduur van een het sim only abonnement. Veel goedkope sim only abonnementen hebben een contractduur van 2 jaar. Vergelijk dus eerst meerdere abonnementen en providers met elkaar zodat je niet te lang vast zit met een te duur contract terwijl je ergens anders goedkoper uit kan zijn.



Als je niet zeker weet of deze provider jou bevalt dan kun je het beste voor een sim only maandelijks opzegbaar abonnement gaan. Deze abonnementen zijn ietsjes duurder maar hebben wel het voordeel dat je gemakkelijk kan overstappen naar een andere provider als het abonnement je niet meer bevalt.