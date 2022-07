Stadspark, waterrijk park of sportpark?

Toekomstscenario’s Boelenspark gepresenteerd

De ontwerpen zijn op verschillende plaatsen in het Boelenspark te bezichtigen. Dit zal mogelijk zijn tot en met woensdag 31 augustus. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het park toe is aan vernieuwing.

De bankjes, picknicktafels en bruggen zijn nodig aan vervanging toe en de kinderspeelplaats is verouderd. De vraag is in welke vorm het park heringericht moet gaan worden. De gemeente Edam-Volendam roept daarom op tot meedenken over de toekomst van het Boelenspark. Op de website van de gemeente kan iedereen zich mengen in de discussie. Bovendien is het mogelijk te stemmen op het ontwerp dat jouw voorkeur geniet.

Scenario 1: Robuust & verbindend

Een vlonder aan het water voor vissers, twee nieuwe speelplaatsen voor de kinderen, een nieuw pad door het park nabij basisschool De Samensprong, meer ruimte voor waterplanten, meer kleur door middel van bloemen en duurzaam, nieuw meubilair. In dit scenario wordt het Boelenspark omgetoverd tot een stadspark met verschillende faciliteiten. Tevens wordt in dit scenario ingezet op verbetering van het groep, de ecologie en biodiversiteit van het park.

‘De Burgemeester van Baarstraat wordt een

fietsstraat waar de auto te gast is’

Scenario 2: Actief & gezond

Dit ontwerp is gericht op beweging en sportiviteit. Door het Boelenspark komt een wandel- en sportpad, een speelplek voor kleine kinderen, tafeltennistafels, een jeu de boules-baan, een sportkooi voor jongeren, een fitnessplek en een natuurlijk speeleiland voor oudere kinderen. De schaatsbaan krijgt een opknapbeurt en wordt door het hele jaar heen een ontmoetingsplek en de Burgemeester van Baarstraat wordt een fietsstraat waar de auto te gast is.

Scenario 3: Waterrijk & avontuurlijk

Het Boelenspark bevindt zich op de plek van het vroegere Volendammermeer. In dit scenario wordt de lokale historie teruggebracht door het bestaande water in het park uit te breiden. Op het water worden nieuwe bruggen en vlonders geplaatst. Een mooie bijkomstigheid van dit ontwerp is dat er op verschillende plekken rond het water ontspannen kan worden. Ter hoogte van de schaatsbaan is het mogelijk een kleine koffie- of ijszaak te faciliteren, zodat er een nieuwe, herkenbare ontmoetingsplek ontstaat in het hart van Volendam. Opvallend aan dit scenario is verder dat de brede Burgemeester van Baarstraat-weg is teruggebracht tot een voetpad. De twee delen park worden zo bij elkaar getrokken en samengebracht tot één rustgevend geheel.

Klik HIER voor Scenario 1: Robuust & verbindend



Klik HIER voor Scenario 2: Actief & gezond



Klik HIER voor Scenario 3: Waterrijk & Avontuurlijk