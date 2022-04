Tom Buijs van De Triade valt in de prijzen bij Skills Talents

Bij de Skills Talents – de vakwedstrijden voor het vmbo – hebben twee leerlingen van De Triade een bronzen medaille gewonnen. In de categorie ‘bouwen, wonen en interieur’ wisten Jelmer Liefferink & Tom Buijs de derde prijs te winnen. Een knappe prestatie als je nagaat dat er bijna 550 leerlingen in de finales stonden.

Duizenden leerlingen en studenten ging in de aanloop naar Skills The Finals de strijd met elkaar aan in de voorronden en regionale kwalificatiewedstrijden. De winnaars plaatsten zich uiteindelijk voor Skills The Finals.

De ontknoping vond op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, was diep onder de indruk van het evenement. Het initiatief draagt enorm bij in het maken van de juiste studiekeuze, zo liet hij optekenen.