Toneelvereniging Ons Pogen is aan het aftellen... Al ruim zes maanden wordt door de spelers van Ons Pogen intensief gerepeteerd om de komische voorstelling ‘In de Kou’ op de planken te brengen. De nieuwe show is Linda Siers vuurdoop als regisseur. Na een glansrijke carrière als actrice heeft zij zich bereid verklaard om de regie van onze geliefde Gré Hoogland over te nemen. Dat zal ze in samenwerking met Jaap Smit ‘Mittes’ doen, die al ruim vijftig jaar toneelervaring in zijn rugzak heeft. ‘In de Kou’ speelt zich af tijdens de wintersportvakantie van Jan, Toos, Karin en ootje. Na een lange zoektocht in de wintersportplaats vinden ze uiteindelijk een vrij gedateerd chalet. Er komt onverwacht wat volk langs en door onvoorziene omstandigheden raken ze ingesneeuwd. Ze kunnen geen kant meer op. Wat de benaderde situatie doet met de sfeer en spanningen tussen alle aanwezigen laat zich raden! ‘In de Kou’ wordt gespeeld door: Linda Koning, John Kwakman ‘Dé’, Angelien Schilder, Fee Maurer, Maret Jonk, Danny Runderkamp en Anja Steur. En in de persoon van Kelvin Guit mogen we dit jaar een debutant op het toneel verwelkomen. Ons Pogen rekent zich rijk met een gloednieuwe decorploeg. ,,We zijn heel blij met alle mannen die ons uit de brand hebben geholpen: Jan Nieuweboer, Jan Smit, Hen Koning, Hans Veerman en Frank Velle. Ook willen wij alvast via deze weg onze dank uitspreken aan Victor Vlugt, onze geluidsman. Mochten er nog heren zijn die tijd en affiniteit hebben met licht en geluid, we kunnen jullie hulp goed gebruiken!” De speeldagen van ‘In de Kou’ zijn: donderdag 23 maart, vrijdag 24 maart, zaterdag 25 maart (zaal open 18.30 uur en aanvang 20.00 uur) en zondagmiddag 26 maart (14.00 uur). De kaartverkoop gaat ontzettend goed en daarom is besloten nog een extra voorstelling te spelen op donderdag 30 maart. Kaarten hiervoor zijn online te verkrijgen of bij de Jozef. Zien we jullie daar? |Doorsturen

