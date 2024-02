Touwtje springen…

‘Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn’, zei Johan Cruijff eens.

Het spelen op straat lijkt helaas uit het straatbeeld verdwenen. Gelukkig hebben we de schoolpleinen nog. In de pauze, even bewegen in de buitenlucht. Goed voor de in ontwikkeling zijnde hersentjes, goed voor de motorische vaardigheden. Terug naar de basis, onbevangen, onbezorgd. Klimmen op het rek, voetballen, tikkertje, samen lachen, gesprekjes over het leven voeren.

Of touwtje springen, ook zo’n klassieker. Op het juiste moment afzetten, gevoel voor timing is een vereiste. Dan, hangend in de lucht, vrijheid voelen zoals Lynn Karregat. Alleen, óf samen. Ondertussen telt juf Christine Koning hardop. Anderen kijken toe, wachtend op hun beurt, zoals hier op de Jozefschool. In het oude dorpsgedeelte waar vroeger álles op straat te doen was. Tijden zijn veranderd, het belang van buiten spelen blijft essentieel.