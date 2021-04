Triade helpt Joodse begraafplaats waardigheid te herwinnen

Een betere timing was niet denkbaar, voor de prachtige samenwerking tussen de Triade en de Stichting Joods Verleden Edam. In het kader van het burgerschapsonderwijs zijn beide partijen rond de tafel gegaan om een sponsoractie op te zetten, met als doeleinde de realisatie van een nieuwe toegangspoort voor de Joodse begraafplaats langs het Oorgat in Edam. ,,De leerlingen van keuzevak interieurbouw, stands en betimmering, hebben de opdracht gekregen een decorpoort te bouwen die de aandacht van voorbijgangers trekt”, licht docent Arjan Koehoorn toe. ,,En bij de poort wordt een plaquette met daarop meer informatie over de sponsoractie voor de daadwerkelijke poort geplaatst.” Stichting Joods Verleden Edam voorzitter Mick Nolte knikt: ,,Een fantastisch initiatief van de Triade. En of dat nog niet genoeg is, heeft Arjan ook nog aangeboden om de originele poort te gaan bouwen.”