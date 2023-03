‘Met honden werken doe ik het allerliefst’

Trimsalon á la Lilly in Katwoude neemt vakkundig elk type hondenvacht onder handen

Aan de Zedde in Katwoude, op nog geen vier minuten van Hotel Katwoude, vind je een gloednieuwe en compleet ingerichte hondentrimsalon: Trimsalon à la Lilly. Eigenaresse Lilian Pauw opende begin dit jaar de deuren van haar nieuwe zaak en gaf er al vele honden een trimbeurt. Met plezier kijkt ze uit naar het verwelkomen van nieuwe klanten, er is nog ruimte in haar agenda.

Als twintigjarige is Lilian een jonge ondernemer, iemand met toewijding en veel liefde voor haar vak. Na een loopbaan in het toerisme maakte ze van haar hobby eindelijk haar werk. Lilian vertelt: ,,Liefhebber van honden ben ik al sinds ik op mijn tiende een hond kreeg. En met oefenen in trimmen ben ik ooit begonnen op onze Bobby, een kruising tussen een Shih Tzu en Maltezer. Het was mijn moeder die na vele trimbeurten zei: waarom ga je niet professioneel honden trimmen? Dat was het moment waarop ik besloot een opleiding hondentrimmen te volgen. Het bleek een geweldig idee. Met honden werken doe ik het allerliefst.”

"Ervaren hondentrimmer leerde mij de fijne kneepjes van het vak"

De tweejarige cursus Hondentrimmen aan het Aeres Training Centre Barneveld rondde Lilian onlangs succesvol af. Onderdeel van de cursus was een anderhalf jaar durende stage. Die volgde Lilian bij een ervaren hondentrimmer in Oostzaan. ,,Door samen te werken met iemand die al jarenlange ervaring heeft, leer je pas echt de fijne kneepjes van het vak. Niet alleen qua trimmen, maar ook wat betreft de omgang met klanten en het inplannen van de afspraken. Ik ben ontzettend dankbaar voor mijn goede leermeesteres, we hebben nog steeds goed contact met elkaar.”

Tijdens de cursus Hondentrimmen volgde Lilian theoretische vakken als EHBO bij honden, hygiëne en de anatomie van de hond. Lilian: ,,Ook kreeg ik les in hoe een eigen bedrijf te starten en werd ik begeleid bij het opstellen van een ondernemersplan. Veel hondentrimmers hebben nooit een opleiding gevolgd. Ik ben er trots op dat ik wel mijn certificaat heb behaald. Het bewijst toch dat je specifieke vakkennis hebt. Voor mij voelt dat als een goede start.”

Wassen en föhnen altijd inbegrepen in de prijs

Aan de diverse uitgestalde shampoos en scharen is te zien dat Trimsalon á la Lilly van alle markten thuis is. Knippen, scheren, wassen, föhnen, oren en pootjes bijknippen en zelfs – maar alleen als de klant daar specifiek naar vraagt en de hond klachten heeft – het uitknijpen van de anaalklieren. Maar ook voor effileren, ontwollen en plukken kun je bij Trimsalon à la Lilly terecht. Kies je voor een complete trimbeurt, dan is wassen en föhnen inbegrepen in de prijs. En ook het bijknippen van de nageltjes.

De behandeling baseert Lilian volledig op de klantwens. ,,Sommige klanten willen, net als bij een kappersbezoek, ‘alleen de puntjes bijknippen’. Gewoon een lekkere opfrisbeurt aan de vacht. En soms komt iemand met een hond waarvan de vacht vol zit met klitten. Dan is scheren vaak de enige oplossing. Klitten zijn wel de grootste uitdaging in mijn werk. Ik bekijk sowieso altijd bij elk type hond en zijn specifieke vachtsoort welke behandeling de beste is.”

Een specialisme dat Lilian onder de knie heeft, is het knippen en scheren van langharige boomers.

Nieuwe, compleet ingerichte salon

De trimsalon is een compleet verbouwde unit en op elke wens ingericht; er is een ruime wasbak die in hoogte verstelbaar is en ook de behandeltafel kan worden verlaagd zodat de hond er zelf op kan stappen. Voor de veiligheid is er een riempje om het huisdier aan vast te lijnen en voor honden met bijvoorbeeld artrose biedt Trimsalon à la Lilly een buikband om de dieren onder de buik ondersteuning te bieden. Lilian: ,,De unit heb ik tweedehands aangeschaft. Samen met mijn vriend heb ik de ruimte volledig vernieuwd en heringericht. De wanden en de vloer hebben we vernieuwd en op de wanden hebben we nieuw tegelwerk aangebracht. Ook hebben we een elektrisch kacheltje opgehangen. Die houdt de ruimte lekker warm voor honden die net zijn gewassen. Binnenkort pakken we de bestrating rondom de salon nog aan. Eigenlijk is het nooit af, maar we zijn al super blij met het resultaat!”

Trimsalon à la Lily, een fijne en veilige plek voor elke hond

Opgegroeid op de boerderij is Lilian een echte dierenkenner. Haar ouders houden koeien en schapen en Lilians zus heeft een paard. Lilians rustige karakter is bovendien bij uitstek geschikt voor werken met dieren. Ook de angstige en onrustige viervoeters stelt ze op hun gemak. Lilian legt uit: ,,Natuurlijk kan ik soms ook wel stress ervaren, maar bij honden blijf ik altijd rustig. Ze voelen het wanneer je nerveus bent. Om een zo veilig mogelijke plek voor ze te bieden, probeer ik onrust te voorkomen door echt alleen met de hond bezig te zijn. Wassen en föhnen bijvoorbeeld vinden veel honden echt niet leuk. Maar het moet nu eenmaal gebeuren. Dan kun je maar beter je best doen om die ervaring zo fijn mogelijk voor ze te laten zijn. En dan is kalm en duidelijk blijven altijd de beste manier.”

Heeft de vacht van jouw hond een opfrisbeurt nodig? Neem voor het inplannen van een afspraak contact op!

Trimsalon à la Lilly

De Zedde 7

1145 PV Katwoude

E: trimsalonalalilly@gmail.com

T: 06 2009 9989