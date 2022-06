‘Tropical Party’ op het Don Bosco College

Afgelopen donderdag was het ‘goede doelen dag’ op het Don Bosco College. Voor de hele school maakten de lessen plaats voor een actie voor Huis aan het Water en een mooie afsluiting van het jaar 2021 – ’22 voor onderbouw en bovenbouw.

De leerlingen van het Don Bosco College haalden maar liefst 10.000 euro op voor het goede doel. Voor de onderbouw werd de donderdag de ‘Tropical Party’ georganiseerd. Vanwege coronamaatregelen hebben de eerste- en tweedeklassers nog geen schoolfeesten meegemaakt.

De hele aula was volledig ‘tropisch’ versierd en belicht. En alle jongeren kwamen in hun meest tropische outfits naar het schoolfeest. De zomerse muziek werd verzorgd door DJ Danny Kruythof en MC Dave van Pooij. Het schoolfeest was voor de onderbouw een geslaagde afsluiting van het jaar!