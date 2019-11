Tuin aanpakken? Vergeet de vijver, de watertafel is trend

Uit onderzoek blijken Nederlanders zichzelf vooral buitenmensen te noemen. Dat komt onder meer tot uiting in tuinieren. We besteden er steeds meer aandacht aan. Een watertafel of -schaal is de nieuwste aanwinst.

Herinner je je nog dat moment afgelopen zomer aan dat meer? Of dat ontspannen gevoel dat je had tijdens een boottochtje op het water? Precies. Het geluid van stromend water of het kabbelen ervan geven een relaxed gevoel. Dat wil je thuis ook, en dat kan. Zo’n oase van rust creëer je eenvoudig in je eigen tuin met een watertafel.

Een tuin is er om van te genieten. En we zijn bereid er flink in te investeren. In 2017 besteedden we met z’n allen maar liefst voor 3,8 miljoen euro aan tuinartikelen. Zes procent meer dan twee jaar daarvoor.

We vinden onszelf een buitenmens

Vooral tuinhuisjes en kassen doen het de laatste jaren goed. We hechten waarde aan het verbouwen van eigen groenten, willen meer en meer buiten zijn en hebben daar bewust ook meer voor over.



Bovendien; uit onderzoek (2016, Marjolein Kloek ism Universiteit Wageningen en Staatsbosbeheer) blijken wij heus buitenmensen te zijn. Maar liefst 67 procent van de Nederlanders wil graag meer buiten zijn en slechts 5 procent meer binnen. Meer dan de helft van alle Nederlandse noemt zichzelf een buitenmens. De drie vrijetijdsactiviteiten die het meest buiten worden gedaan zijn wandelen, fietsen en… tuinieren!

Minivijver in vorm van waterschaal

Naast alle activiteiten die we in de tuin doen, willen mensen ook graag rust creëren en dat kan heel goed door bijvoorbeeld een Adezz watertafel een mooie plek in de tuin te geven. Dat is iets anders dan een vijver. Een vijver vraagt om veel onderhoud, en watertafel doet dat niet.

Ze zijn er in alle mogelijke vormen en van verschillende materialen en zorgen voor dat fijne geluid van stromend water. Dat wordt veroorzaakt door de fonteinfunctie. Een duurzame watertafel geeft de tuin een relaxte sfeer mee, waar je jarenlang plezier van zult hebben.

Deze tafels, met pomp en LED-verlichting en met een of meerdere fonteinen creëren een bijzondere plek in je tuin. Of die tuin nu groot of klein is. Er zijn immers meerdere modellen van een watertafel verkrijgbaar.



Kies je voor een nog natuurlijker tuin dan is mogelijk de tuin waterschaal een mooie optie. Je creëert er eigenlijk een soort minivijver mee, die zelfs op een balkon past. Vol met waterplanten bijvoorbeeld en visjes gedijen er ook prima in. De natuurlijke vorm van zo’n schaal, maakt dat deze in alle mogelijke buitenplaatsen mooi tot zijn recht komt.