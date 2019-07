Tuinen en kunst bewonderen tijdens de Zomerroute Zeevang

In het weekend van 13 en 14 juli vond de jaarlijkse Zomerroute in de Zeevang plaats. Op 23 locaties in Warder, Middelie, Etersheim, Beets, Oosthuizen en Hobrede kon men fraaie tuinen in combinatie met kunst bezoeken. Liefhebbers van historie, kunst, natuur en tuinen kwamen deze dagen volop aan hun trekken.

Hoewel het niet echt zomers weer was, was er toch nog best veel animo voor deze Zomerroute want in de hele Zeevang kwam men groepjes fietsers tegen langs de locaties. In de monumentale kerken van Beets, Middelie en Oosthuizen kon men kunst bewonderen van diverse kunstenaars.

Er waren ook Open Tuindagen in de grote landschapstuin van Martin Koelemeijer in Hobrede. In Warder waren liefst 9 tuinen van particulieren tijdens de Zomerroute opengesteld en kon men genieten van de bloemen en plantenpracht en landstuinen met vrij uitzicht op het veenweidelandschap.