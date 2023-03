Marktkraam gevuld met Turkse lekkernijen én dineravond in PX

Turkse vriendinnen organiseren benefietavond voor slachtoffers aardbeving

Halverwege februari stond het hartverscheurende verhaal van Mehmet en Süheyla in de NIVO. Aangedaan vertelden zij over familieleden en vrienden die slachtoffer zijn geworden van de allesverwoestende aardbeving. Thuis, in Volendam, kijken Mehmet, Süheyla en hun kinderen machteloos toe hoe dierbaren kampen met de gevolgen van de natuurramp. ,,We zijn veel familieleden verloren…”, zegt Süheyla zachtjes. ,,Het is slopend om van een grote afstand toe te moeten kijken hoe vrienden en familie proberen te overleven terwijl ze álles kwijt zijn.” De moeder van twee kinderen heeft samen met tien vriendinnen besloten hun verdriet te gebruiken om goed te doen. ,,Alle tien zijn we heel bedreven in de keuken, dat talent gaan we inzetten. Op zaterdag 11 maart staan we met een stand met versbereide Turkse lekkernijen in Winkelcentrum de Havenhof en op vrijdag 17 maart organiseren we een benefietavond in PX met een open buffet en livemuziek. De opbrengst gaat volledig naar de slachtoffers van de aardbeving.”

Door: Kevin Mooijer

Het dodental in Turkije en Syrië is inmiddels opgelopen tot meer dan 50.000 en het aantal daklozen benadert een miljoen. Het zijn de gevolgen van een aardbeving dat een gebied betrof ter grootte van ruim twee keer Nederland. Mensen over de hele wereld voelen mee met de slachtoffers, zo ook de Turkse ingezetenen van Volendam. Vijf jaar nadat zij met haar gezin moest vluchten, kijkt Süheyla met lede ogen toe hoe familieleden onder erbarmelijke omstandigheden proberen te overleven. ,,Elke dag hebben we telefonisch contact met vrienden en mijn schoonfamilie”, zegt ze. ,,Mijn schoonouders kwamen in hun pyjama op straat te staan. Hun appartement, auto, spullen, al hun bezittingen werden verwoest. Na vijftien uur in de vrieskou in een onverwarmd schuurtje te hebben geschuild, werden ze eindelijk opgehaald door mijn zwager. In Ankara hebben ze nu weer een huisje kunnen huren. Maar anderen zijn minder gelukkig. We hebben veel familieleden waar we nog altijd geen contact mee hebben kunnen vinden. Die onzekerheid is verschrikkelijk.”

"Ik mag dan fysiotherapeut zijn, maar in de keuken ken ik mijn weg"

Het intense leed heeft zijn weerslag op de gemoedstoestand van Süheyla en haar gezin. ,,Ik kan me heel slecht concentreren de laatste weken. Binnenkort zou ik op moeten voor mijn rijbewijs, maar dat heb ik uitgesteld. Het enige waar ik aan kan denken zijn de gevolgen van de aardbeving. Elke dag wordt de drang om te helpen groter.” Vorige week besloot Süheyla contact op te nemen met haar ook in Volendam wonende vriendin Zuhal. ,,Samen hebben we nagedacht over wat we konden doen om ons steentje bij te dragen. Daarover gingen we in gesprek met Agaath van den Hogen. We kwamen uit op ons keukentalent. Ik mag dan fysiotherapeut zijn, maar in de keuken ken ik mijn weg.” Naar eigen zeggen doet Süheyla niets liever dan koken en naar verluid doet ze dat niet onverdienstelijk. ,,Iedere dag kook ik twee warme maaltijden, altijd met verse, biologische ingrediënten. In Turkije heb ik zes jaar op de oncologische afdeling van een ziekenhuis gewerkt. In die tijd is me wel afgeleerd om met E-nummers volgestouwde pakjes door het eten te roeren.”

Open buffet in PX

Met tien Turkse vrienden uit de regio gaat Süheyla de uitdaging aan om op vrijdagavond 17 maart in PX voor 300 gasten te koken.

"Voel u vrij om kennis te komen maken met ons én onze keuken"

,,Begin vorig jaar hebben we namens vluchtelingenwerk al eens een vergelijkbare avond mogen invullen. Destijds ging het om 125 gasten. Dit keer hopen we de zaal vol te krijgen. We gaan een heerlijk open buffet gevuld met een breed scala aan Turkse lekkernijen op tafel toveren. Warme gerechten, koude gerechten, zoetigheden, voorgerechten en natuurlijk klassiekers als baklava en meze, het aanbod zal heel ruim zijn. En uiteraard is alles bereid met verse producten.” De avond wordt opgeluisterd door verschillende live-acts die zich graag inzetten voor het initiatief. ,,Het koor Forever Young komt zingen, het Wilhelmina Fanfarekorps speelt, Nick Schilder van Blue Velvet en Tamara Tol hebben toegezegd. We hebben Süvari, Emrah Oğuztürk en Cengiz Arslanpay, Turkse artiesten, bereid gevonden om naar PX te komen op 17 maart. We zijn alle muzikanten ontzettend dankbaar, net als dat we de mensen van PX heel dankbaar zijn voor het beschikbaar stellen van de zaal, Rob Veerman voor het verlenen van zijn diensten met betrekking tot een marktkraam op zaterdag 11 maart. En ik wil graag mijn vriendin Zuhal, Agaath van den Hogen, andere vrijwilligers en mijn vriendinnen die meewerken hartelijk bedanken. Het is hartverwarmend om te zien dat deze mensen allemaal zonder twijfel instemden ons bij te staan.”

Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 11 maart alvast een voorproefje krijgen van de aanstaande benefietavond. ,,In Winkelcentrum de Havenhof zullen we een drie meter lange stand vol zetten met versbereide Turkse lekkernijen”, zegt Süheyla. ,,Het gaat dan vooral om zoetigheden als taartjes en andere koude hapjes. Binnenkort gaan we met z’n tienen naar Amsterdam om daar in een hele grote keuken de voorbereidingen te treffen. We willen iedereen graag hartelijk uitnodigen om langs onze kraam te komen in de Havenhof op zaterdag 11 maart of naar de benefietavond in PX op vrijdag 17 maart. Allebei mag natuurlijk ook”, zegt Süheyla bescheiden lachend, terwijl ze zich tot de lezer richt: ,,De volledige opbrengst van beide initiatieven gaat naar de slachtoffers van de aardbeving. Ondanks de droevige aanleiding zullen we er een gezellige avond van maken in PX. Voel u dus vrij om kennis te komen maken met ons én onze keuken. Hopelijk zien we u op 11 en 17 maart.”

Toegangsbewijzen voor de benefietavond in PX op vrijdag 17 maart kosten € 25,- (excl. drankjes) en zijn te koop bij PX, op de website van PX en op 11 maart bij de marktkraam in de Havenhof.