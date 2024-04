Sportcampus biedt St. Mauritius ambitieus perspectief

Turnen tussen traditie en toekomst

Turnvereniging St. Mauritius vond dit jaar een eeuw geleden haar oorsprong, ontstaan uit het ‘patronaat’ werk, een katholieke organisatie opgericht in 1924. Op initiatief van kapelaan Brouwer volgde hieruit in 1930 de zogenoemde gezellenvereniging met als doel zinnige vrijetijdsbesteding aanbieden aan de Volendammer jeugd. Het idee werd geopperd om iets te doen met bewegen, anders dan voetbal, daarvoor bestond reeds een vereniging. Zo ontstond de inmiddels niet meer weg te denken ‘gymclub’, intussen ondergebracht in de imponerende Sportcampus, waar de turnvereniging in grote ambities kan denken. Bianca Schilder en Ben Tuijp vertellen over deze ontwikkeling en de uitdagingen die ze daarbij tegenkomen.

Vanuit de kantine in de Sportcampus proberen Bianca en Ben voor de geest te halen hoe lang ze deel uitmaken van de vereniging. Met door de grote ramen uitzicht op tientallen jonge turnsters die met een bewonderenswaardige discipline en concentratie aan het trainen zijn.

‘‘Als je ouders vandaag de dag een keuze geeft om twee uurtjes te helpen of dit af te kopen, dan kopen ze het af”

,,We reilen en zeilen hier al zo lang, dat St. Mauritius als familie en een tweede thuis voelt. We kwamen hier binnen als ‘vader of moeder van’ en zo rol je in zo’n organisatie,” vertelt Bianca. Samen met nog zes vrijwilligers bestieren zij het bestuur. Ze merken dat hun takenlijst steeds langer wordt en de aanwas van hulp steeds kleiner. Ze willen de bewustwording scheppen, dat een verenigingsleven niet in stand gehouden kan worden zonder vrijwilligers.

Vrijwilligerstekort

,,Enerzijds zijn we natuurlijk dolgelukkig met deze accommodatie, waar alsmede Dans & Training Leeflang Koning en Budocentrum Fun en Fit zijn ondergebracht, anderzijds kampen we met een vrijwilligerstekort,” bekent Ben. ,,Een landelijke trend die ook Volendam treft. We proberen de contributie op een zodanig niveau te houden, dat ons aanbod toegankelijk blijft voor een brede doelgroep. Wij blijken nog een zeer betaalbare club te zijn, maar hoe meer taken en functies uitbesteed moeten worden, hoe meer de kosten zullen oplopen. Als je ouders vandaag de dag een keuze geeft om twee uurtjes te helpen of dit af te kopen, dan kopen ze het af,” vertelt Bianca. Dit alles uiteraard niets ten nadele van de vrijwilligers die wel bereid zijn om te helpen.

,,Vroeger wilde men graag deel uitmaken van een vereniging en betrokken zijn, maar tegenwoordig brengen ouders hun kind liever weg, zodat zij zelf even iets anders kunnen doen. Hadden we vroeger een georganiseerd ontbijt voor de turnsters bij speciale gelegenheden, stond men in de rij om te helpen.” De betrokkenheid loopt drastisch af. ,,Heeft men het te druk in het sociale leven? Te druk op het werk en in het gezinsleven? Komt het voort uit desinteresse? Waarom werkzaamheden liever afkopen?”, vraagt Ben zich af.

‘‘Ouders hebben geen inzicht op wat een vereniging inhoudt en dat die valt of staat met hulp van vrijwilligers”

,,Terwijl het zo’n meerwaarde kan geven,” vult Bianca aan. ,,Het is belangrijk om te benadrukken dat ouders geen inzicht hebben op wat een vereniging inhoudt en dat die valt of staat met hulp van vrijwilligers.”

Dat wil niet zeggen, dat het verenigingsleven niet meer leeft. Integendeel: St. Mauritius heeft dit jaar het duizendste lid verwelkomd. Een grote trots van de club. ,,De doelstelling van deze accommodatie is om door te kunnen groeien. Waar we in De Gymstuif rond de zevenhonderd leden zaten, tikken we nu bijna de duizend aan.”

Pensionado’s

St. Mauritius beschikt over de ‘Gouden ploeg’. Pensionado’s die zich inzetten voor allerlei hand- en spandiensten. ,,Deze mensen zijn letterlijk goud waard, anders zouden we dat onderhoud betaald moeten laten uitvoeren en moet de contributie rigoureus omhoog. Ondanks betrekkelijk veel rijkdom hier, zijn er meer dan genoeg huishoudens die de kosten niet kunnen betalen. Dan valt een belangrijk aanbod voor een betere gezondheid weg, eveneens de kans om talentvolle pupillen op niveau te kunnen begeleiden. Voor deze doelgroep zijn we altijd op zoek naar sponsors, zodat die talenten net zoveel kansen kunnen krijgen.”

Groei

De overgang naar de Sportcampus mondt uit in enorme uitbreiding. ,,Zowel door de aanwas van trainers en leden van De Beukers die door een vrijwilligerstekort is opgeheven, als vereniging TopTurnen West uit Opmeer die door financiële redenen is omgevallen. Het samengaan van deze verenigingen is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de turnsport in onze gemeente.”

,,Het toont aan hoe groot de aantrekkingskracht is van de nieuwe faciliteit en de kwaliteit die tot we tot nu toe met de gehele staf kunnen leveren,” noemt Ben. Een bemoedigende motivatie is dat ouders van nieuwe leden afkomstig uit Opmeer zich direct hebben aangemeld als vrijwilliger.

‘‘Een van de hoogtepunten sinds de verhuizing naar het nieuwe onderkomen is de opname van Mauritius turnster Riva Bon in de Jong Oranje-selectie”

,,Dat zijn mensen die hebben meegemaakt dat hun club omviel, dus zij weten hoe heftig dat is,” onderschrijft Bianca.

Geoliede machine

Sinds de lokalisering pal naast de Broeckgouw stroomt het vol. Mauritius heeft een hecht team van circa 44 dragende krachten in een organisatie die loopt als een goed geoliede machine. ,,We hebben een schat aan ervaring binnen ons team, een grote aanwas van kinderen, een veilig sportklimaat en veel expertise. We werken constant aan het doorzetten van professionalisering en hebben fantastische middelen met deze nieuwe campus ter beschikking,” somt Ben op.

In De Gymstuif zijn destijds grote successen behaald, denk aan de namen Carla Braan en Sanna Veerman. ,,Een van de hoogtepunten sinds de verhuizing naar het nieuwe onderkomen is de opname van Mauritius turnster Riva Bon in de Jong Oranje-selectie, die zich dit jaar richt op kwalificatie en deelname aan de Europese Kampioenschappen voor Junioren.”

Prikkelarm

Het aanbod van zinnige vrijetijdsbesteding groeit. Naast onder meer ouder-kind gym, motoriekgym en freerun, zijn de vrije gym-avonden in samenwerking met LEF eveneens populair.

‘‘Het is voor alle lagen in de samenleving een plek om jezelf te kunnen zijn”

Tevens wordt kanjergym (een speciaal prikkelarm programma voor kinderen met een rugzakje) door kinderen en ouders dankbaar ontvangen. Ben wil als positieve trend de samenwerking met de gemeente noemen, die zeer betrokken en ruimdenkend is in het gezamenlijk creëren van een gezond sportklimaat voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Bianca benadrukt statistieken en onderzoeken die het belang aantonen van bewegen vanaf zo jong mogelijke leeftijd: ,,Als een kind vanaf twee tot vier jaar op gym heeft gezeten, is dat een opsteker met betrekking tot motoriek. Leren krachten te verdelen, leren klimmen en evenwicht te bewaren. Het is algemeen bekend dat je daar je hele leven profijt van hebt.”

Saamhorigheid

Beau Pijlman loopt de kantine binnen, op het moment dat wordt gevraagd wat deze vereniging zo uniek maakt. ,,Het is voor alle lagen in de samenleving een plek om jezelf te kunnen zijn, zowel voor sporters als de staf. Hier word je niet veroordeeld en heerst saamhorigheid. Ondanks dat we veel aparte groepen hebben, voelt het als één hechte club,” benoemt Beau. ,,Je bouwt een netwerk op, dat voelt als een waardevolle verbinding. Kinderen vinden hier een vriendenclub voor het leven.” Ben voegt toe: ,,Onze vereniging realiseert een belangrijke sociale functie. Je ziet kinderen beter, gezonder en zelfverzekerder worden. Alles moet kloppen binnen een vereniging om dat te kunnen bewerkstelligen en op dit moment klopt bijna alles. Het grootste gedeelte van de verwachtingen die er zijn, komt vanuit jezelf. Alles wordt gefaciliteerd, maar succes in een sport valt of staat met de discipline en intrinsieke motivatie van binnenuit.” Hetzelfde geldt voor voldoende steun om een vereniging staande te houden. De mogelijkheden reiken in de nieuwe faciliteit dan wel haast tot de hemel, inzet en motivatie van vrijwilligers zijn uiteindelijk essentieel.