Turnster Sanna Veerman in WK-finale

,,Dat alles op het juiste moment op z'n plek valt, is echt super", is Sanna Veerman intens blij. De Volendamse turnster staat voor het eerst in haar carrière in de finale op het WK. In Liverpool turnde zij een uitstekende brugoefening en zette haar hoogste score ooit neer. En dat terwijl haar deelname aan het WK twee weken geleden nog onzeker was vanwege een enkelkwetsuur. Zaterdagmiddag is de finale. In de Nivo van woensdag meer over de opzienbarende prestatie van Sanna Veerman.