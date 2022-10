TV Dijkzicht clubkampioenschappen jeugd 2022

Afgelopen week werden op het terrein van TV Dijkzicht de clubkampioenschappen georganiseerd voor de junioren. Onder leiding van de jeugdcommissie speelden de kinderen om de titel clubkampioen 2022. Ondanks een wat kleiner deelnemersveld, waren de jeugdleden enorm enthousiast en dit leverde dan ook mooie wedstrijden op. Het weer werkte goed mee! De diverse poulewedstrijden waren spannend en dit leverde mooie strijd op.

Het mooie van het jeugdtennis is de ontwikkeling van het spel van de junioren die jaarlijks meedoen, zowel tactisch, technisch als mentaal. De wekelijkse trainingen werpen zijn vruchten af, ook bij de jongste jeugd. Zo werd op zaterdag een Tenniskids Oranje Event gehouden onder leiding van trainers Gina Zwarthoed en Rob Gomersbach. De jongere jeugd speelt hierbij met zachtere ballen op een kleiner veld. Op deze manier is het eenvoudiger om de techniek onder de knie te krijgen.

Op de finaledag werd gestreden om de felbegeerde titels. Wie mocht zich na vandaag een jaar lang clubkampioen van T.V. Dijkzicht noemen? In onderstaand overzicht zien jullie alle winnaars en finalisten. Op naar de kerstvakantie. Dit jaar zal het Carels Oliebollentoernooi onder een nieuwe naam plaatsvinden: het Bolle Buisies Toernooi! Carel heeft jarenlang met veel toewijding dit toernooi georganiseerd en zijn heerlijke oliebollen gebakken. Met het pensioen van Carel de Winkel gaan we het vanaf dit jaar anders aanpakken! Er zullen heerlijke poffertjes worden gebakken. Voor het overige blijft het toernooi in dezelfde opzet en hier zullen de jeugdleden nog een aparte e-mail over ontvangen. Tot slot willen wij Carel langs deze weg bedanken voor zijn jarenlange inzet en wij wensen hem een mooi pensioen toe.

Winnaars en finalisten Clubkampioenschappen Jeugd 2022:

JE12 1e plaats: Aron Jäger

JE12 2e plaats: Leon Veerman

ME14 Poule A 1e: Lieke Tol

ME14 Poule A 2e: Michelle Koning

ME14 Poule B 1e: Maggy Tol

ME14 Poule B 2e: Julia Smit

ME = meisjesenkel;

JE = jongensenkel.

Jeugdcommissie T.V. Dijkzicht