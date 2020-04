Twee reigernesten

De vogels zijn in deze tijd volop aan het nestelen. Overal kan men de vogels in de weer zien om hun nesten te bouwen of ze zitten op de eieren te broeden.

Johan Bond (Boet) trok er donderdag met zijn fotocamera op uit en kon van de nestelende vogels enkele mooie foto-opnames maken. In het parkje langs de Zuidervesting te Edam zijn twee nesten van reigerparen te zien.

De grote vogels vliegen er af en aan. In de kruin van de hoogste en grootste boom naast de vijver kan men de reigernesten aantreffen als men loopt of fietst over de Zuidervesting of de Singelweg.