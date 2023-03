Twee vrouwen, twee paarden en een heel bijzonder vooruitzicht

Diane Keijzer -oorspronkelijk uit Volendam- en Raven Dekkers –uit Brabant- beginnen binnenkort aan een hele bijzondere reis: te voet, per bakfiets en paard zullen ze door Europa reizen, zonder vast einddoel en zonder tijdsdruk. Het koppel wil op deze manier hun dromen waarmaken en de wereld verkennen. Vanaf Brabant vertrekken ze zonder precies einddoel, maar met Santiago in hun hoofd.

Door: Elaine Delforterie

,,Eerst wilden we met twee campers, we hebben namelijk allebei een camper, maar dat was het toch niet helemaal voor ons. We willen voet voor voet gaan en de tocht op zich is al de reis die we willen maken.’’ Vertelt Raven. De vrouwen vinden het mooie aan de reis vooral de vrijheid, ze hebben geen bepaald moment dat ze terug willen of moeten zijn.

Toen Diane en Raven elkaar leerde kennen hadden ze allebei dromen om te gaan reizen, nadat ze elkaar ontmoetten en hun dromen hadden gedeeld, besloten ze om hun plannen samen te voegen. Met de wens naar vrijheid en het doel om te genieten van de reis zelf maken ze een plan om te gaan reizen met hun bakfiets, paarden en hond.

Raven en Diane weten nog niet wanneer ze terug komen. Natuurlijk gaan ze hun vrienden en familie missen, maar verder niet veel. ,,Het is wel moeilijk dat we er niet even 1,2,3 heen kunnen voor een knuffel.’’ Vind Diane. De reizigers streven er naar om vlak na Pasen te vertrekken. Vanaf dan zien ze het allemaal wel. De wildste droom die ze hebben is om uiteindelijk naar Azië te reizen.

Ze zullen zo min mogelijk spullen meenemen, alleen het hoognodige. Spullen om mee te koken, een tent en een paar setjes kleding. ,,We willen campings zoveel mogelijk vermijden, we hopen bij bijvoorbeeld bij boeren op het land te maken slapen,'' zegt Diane. De eerste paar nachten zijn vastgelegd, maar de rest niet. Daarna zien ze wel. Onderweg willen Diane en Raven online geld verdienen met bijvoorbeeld paarden coaching en vlogs, waarvoor ze ook een drone hebben gekocht. Diane en Raven zijn te volgen via hun Youtube- en Instagram account ‘five and a half nomands’. Als mensen hun vlogs zien, hopen ze hen te inspireren ook hun dromen na te jagen. ,,Waarom zou je wachten tot na je pensioen als je het ook nu kunt doen?’’ Zegt Raven.