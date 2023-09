Tweede winkel voor Juwelier Piet Schilder: TRENDS by Piet Schilder

Vorige week ontvingen Peta en Marianne Schilder ‘Vik’ de sleutel van het nieuwe pand in de Stationsstraat. Een heugelijk moment want het is de sleutel naar een nieuw avontuur. Juwelier Piet Schilder gaat uitbreiden met een tweede winkel in het centrum van Volendam. In het voormalige pand van B5 Mode en daarvoor The Phonehouse, zal medio oktober een nieuwe winkel openen. Momenteel wordt er hard gewerkt om een prachtig interieur te realiseren door Wooncentrum Veerman. Een stijlvolle en chique winkel in hartje Volendam met de kwaliteit en service van Juwelier Piet Schilder, dat belooft een mooie aanvulling te worden voor het winkelend publiek.

Gaatjes prikken

De keuze om een tweede winkel te openen is een logische stap voor de dames. Het vertrouwde adres aan de Haven is te klein om collecties uit te breiden en te groeien. In de Stationsstraat zal een toegankelijke juwelierszaak komen met vertrouwde trendy merken zoals Rosefield, 24Kae, Sparkling Jewels, Ti Sento, Buddha to Buddha, Michael Kors, Emporio Armani, Guess, Sif Jakobs, Blush en MVMT. Daar zullen nog wat nieuwe en verrassende merken aan toegevoegd worden. Ook de collectie van zilveren kindersieraden zal verhuizen naar de nieuwe winkel. En daar waar je voorheen naar de Haven moest om gaatjes te laten prikken, zal ook dat vanaf oktober in de Stationsstraat gaan gebeuren.

De Haven

De luxe winkel aan de Haven zal uiteraard gewoon blijven. Door het verhuizen van de trendy merken komt er op de Dijk meer ruimte voor de luxere merken, en die kans zal groots aangepakt gaan worden. De collectie Zwitserse horloges van onder meer Breitling zullen uitgebreid worden. Gouden sieraden van Bron en Tirisi krijgen een groter podium. Datzelfde geldt voor de trouwringen en gedenksieraden.

Bekende gezichten

De uitbreiding brengt een positieve verandering. De bekende gezichten zullen namelijk rouleren tussen beide winkels zodat klanten zich ook op het nieuwe adres gelijk vertrouwd voelen. Van maandag tot en met zaterdag zullen de deuren open staan.

Met ingang van dat moment zal de winkel aan de Haven zich dus meer richten op het hogere en luxe segment, en de Stationsstraat op trendy collecties. De nieuwe naam zal daarom ook worden TRENDS by Piet Schilder.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg dan Trendsbyps en juwelierpietschilder op Instagram en Facebook.