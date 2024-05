La Galera en De Gevangenpoort vieren jubileum

Twintig jaar culinaire en gezellige gastvrijheid onder één dak

Een mijlpaal wordt deze maand gevierd in Edam, waar Restaurant La Galera en Café De Gevangenpoort hun twintigjarig jubileum onder de kundige leiding van Roland Schouten en Eva van Straten vieren. Sinds de overname op 28 mei 2004 heeft het echtpaar de locaties omgevormd tot onmisbare etablissementen in de lokale gemeenschap.

Roland en Eva proosten alvast op het komende jubileum.

,,Twintig jaar geleden hebben wij het roer overgenomen, destijds was La Galera voornamelijk een pizzeria,” vertelt Roland. ,,Eva had een schat aan ervaring met pasta’s opgedaan in een Amsterdams restaurant. Die kennis heeft ons enorm geholpen om de culinaire kwaliteit te verhogen. Het was best een lange opstart, maar langzaamaan werden we een bekende naam.”

De sleutel tot hun aanhoudende succes? ,,Laagdrempeligheid en een goede prijs-kwaliteitverhouding,” zegt Roland. ,,Dat is iets waar we scherp op blijven, ook nu alles duurder wordt. Mensen zien ons als een tweede huiskamer, en dat is precies de sfeer die we willen uitstralen.”

De afgelopen twintig jaar waren gevuld met uitdagingen en successen. ,,In de beginjaren werkten we zes dagen per week, keihard, maar op een gegeven moment sloeg onze formule echt aan. Het voelde geweldig om onze eigen visie te zien slagen,” zegt Roland met een glimlach. De band met de klanten is een belangrijk aspect van hun succes. ,,We hebben een goede, persoonlijke band opgebouwd met onze klanten. Dit is mede waarom veel gasten keer op keer terugkeren,” voegt hij toe.

Jubileumviering

Voor het jubileum op 28 mei staat er iets speciaals op het programma. ,,We organiseren een borrel met live muziek van onder andere Dennis Burke en Ruben Hoeke. Het wordt een feest met genodigden, vaste gasten en de buren. We willen echt iets terugdoen voor de gemeenschap die ons al die jaren gesteund heeft.”

”Het voelde geweldig om onze eigen visie te zien slagen”

Wat de toekomst betreft, zijn er plannen voor beide locaties. ,,Eind dit jaar beginnen we met een verbouwing om te verduurzamen, inclusief een nieuw dak,” onthult Roland. De eigenaar van de geliefde etablissementen hoopt nog lang door te mogen gaan met zijn levenswerken. ,,We hebben een fantastisch team en geweldige koks. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de kwaliteit die we nu leveren de komende jaren ook kunnen blijven garanderen.” Roland is een tevreden man. ,,Ik zit hier nu twintig jaar, en toch kijk ik al uit naar de volgende mijlpaal.”