‘Tien voor gezinnen uit Oekraïne, tien voor starters uit de gemeente’

Twintig tijdelijke woningen aan De Deimpt

Aan De Deimpt moeten twintig tijdelijke woonunits komen te verrijzen. Het college van b en w bestemde het terrein achter het voormalige Volendamse politiebureau hiervoor. De woningen blijven er naar verwachting zo’n acht tot tien jaar staan en zijn bedoeld voor zowel starters uit eigen gemeente als Oekraïense vluchtelingen. Met dit voornemen zal de tijdelijke Edamse brandweerkazerne eveneens langer blijven op dezelfde plek.

,,Wij hebben vorig jaar 32 woonunits aangeschaft. De kosten hiervoor werden vergoed door het Rijk”, legt wethouder Marisa Kes uit. ,,Tien daarvan zijn dubbele, waar gezinnen in kunnen wonen. Tien andere zijn kleiner. In totaal hebben we dus twintig woningen, want twee worden nog gebruikt voor technische voorzieningen.”

Om dit mogelijk te maken moeten er nog wel wat werkzaamheden plaatsvinden. Nu wordt het terrein nog omringd door een muur, maar die zal worden gesloopt. Ook zal men een stukje dat uitsteekt - de voormalige gevangenis - verwijderen. Als dit beoogde grondgebied gereed is kunnen de tijdelijke woningen volgens de wethouder vrij snel worden geplaatst.

,,Ergens komende zomer zal dit zijn beslag krijgen. Het is de bedoeling dat we de tien dubbele woningen inzetten voor gezinnen die gevlucht zijn uit Oekraïne, die nu in De Meermin wonen. Dit zijn mensen die hier al een jaar verblijven en waarvan de kinderen op school zitten. De andere tien huizen gaan we inzetten via de Wooncompagnie en verhuren aan starters uit de gemeente. Om een beetje lucht te krijgen in de woningmarkt, al is het natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat.”

Wethouder Kes meldt dat het een bewuste keuze is om niet alle beschikbare woningen in te zetten voor ontheemden uit Oekraïne. De gemeente luisterde daarmee naar vragen die eerder omhoog kwamen nadat het een terrein in Oosthuizen op het oog had voor vluchtelingenhuisvesting. ‘Waarom niet bouwen voor de ‘eigen’ inwoners die geen woning kunnen vinden?’, verzuchtte men toen. Vandaar dat daar nu eveneens woonruimte voor wordt gecreëerd.

De lokale politiek bestemde het terrein aan De Deimpt zoals bekend eerder voor de komst van een nieuwe brandweerkazerne. Volgens een raadsbesluit zou dit binnen vijf jaar moeten gebeuren na de plaatsing van de tijdelijke kazerne in Edam. Deze termijn wil de wethouder verlengen met een ‘x-aantal jaren’. ,,Omdat de woonunits hier mogelijk voor acht tot tien jaar blijven staan. We gaan de omwonenden van het tijdelijke brandweeronderkomen informeren over dat dit hier langer blijft staan. Dit kan ook, want we kunnen die vergunning maximaal tot tien jaar verlengen. Als we dit nog langer willen, dan moeten we gaan denken aan een permanente permissie, maar zover is het nog lang niet. We sturen nu voor de korte termijn om die woningen te kunnen neerzetten. Wij denken dat de gekozen plek aan De Deimpt een heel goede is.”

De tijdelijke woonvoorzieningen zullen de opvang in De Meermin enigszins ontlasten, maakt de wethouder duidelijk. Dit zou bijvoorbeeld ruimte bieden voor het beperkte aantal vluchtelingen dat bij particulieren is ondergebracht. Kes stelt dat het niet de bedoeling is dat er hierdoor weer een nieuwe groep Oekraïners onderdak krijgt, gezien dat Edam-Volendam al aan zijn taakstelling voldeed. Ook omdat het doel is om De Meermin in 2025 weer ‘leeg te hebben’. Dit om dit complex te kunnen herontwikkelen.

Het lokale bestuur verwacht dat de klachten van omwonenden zullen meevallen. Zowel in Edam door het verlengen van de vergunning, als in Volendam door de komst van de units. De wethouder vernam zelfs dat de Edammers het in hun buurt rustiger vinden sinds de komst van de kazerne. Voor de Volendamse bevolking organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst waarin een en ander wordt toegelicht en men vragen kan stellen.

De wethouder verwacht dat er vanuit de starters voldoende belangstelling zal zijn voor de tijdelijke huisvesting aan De Deimpt. ,,De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn gigantisch aan het groeien. Daarom denken wij dat deze tien in ieder geval zo weg zijn.” Wethouder Vincent Tuijp vult aan: ,,De corporaties geven aan dat er absoluut belangstelling is voor dit soort woningen. Er zijn een hoop mensen die blij zijn om een dak boven hun hoofd te hebben. De exacte huursom is nog onbekend en zal worden vastgesteld op basis van een puntensysteem.”