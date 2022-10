Twintigjarige huurovereenkomst getekend voor woon-zorgcomplex in Edam

Op 19 september 2022 ondertekenden de Johan Poel en Gérard Thaens namens Com4care en Maarten Leschot van Zephyr Real Estate een twintigjarige huurovereenkomst voor het nog te realiseren kleinschalige woon- en zorgvoorziening aan het Oorgat 6a te Edam.

Het plan bestaat uit 26 zorgappartementen en gemeenschappelijke voorzieningen zoals een eetgelegenheid en zitkamer waar ouderen beschut kunnen wonen met 24/7 aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het gebouw wordt gasloos middels 3 centrale luchtwarmtepompen waarmee alle ruimtes niet alleen verwarmd kunnen worden maar op warme dagen ook gekoeld kunnen worden. Op de daken worden meer dan 300 zonnepanelen geplaatst waardoor het project voldoet aan de norm Energie Neutraal Gebouw (ENG).

Beschut wonen voor kwetsbare ouderen

Bewoners kunnen straks een beroep doen op een team van deskundige medewerkers waardoor zij zorg op maat krijgen. Het pakket omvat de huur, de dagelijkse maaltijden, een activiteitenprogramma, huishoudelijke verzorging en 24-uurs aanwezigheid van zorg.

Initiatiefnemer Gérard Thaens: “Mensen willen, ook als ze ouder worden, graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Als vanouds doorgaan met het leven, onafhankelijk en in een eigen vertrouwde omgeving. Toch kan er een moment komen dat dit niet meer mogelijk is. Op dat moment is het belangrijk te weten dat comfortabel wonen met uitstekende ondersteunende zorg op maat beschikbaar is. Met onze huizen creëren wij zo’n omgeving. En dit is dankzij deze samenwerking met Zephyr Real Estate aanstonds ook beschikbaar in Edam.”

Oplevering verwacht medio 2024

Onlangs heeft het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegen. De gemeente Edam-Volendam werkt dit momenteel uit in een definitief Bestemmingsplan wat ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college en de gemeenteraad. De verwachting is dat eind van het jaar het Bestemmingsplan kan worden vastgesteld en in het nieuwe jaar onherroepelijk is. Ondertussen werken Zephyr Real Estate en Com4care met een integraal ontwerpteam het ontwerp uit tot een omgevingsaanvraag die aan het eind van het jaar wordt ingediend en wordt een bouwteampartner gecontracteerd.

Als alles volgens planning loopt kan begin volgend jaar gestart worden met de sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein. Aansluitend kan dan gestart worden met de bouw van het woon-zorgcomplex. Medio 2024 kunnen dan de eerste bewoners hun intrek nemen.