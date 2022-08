Enkev wil Andrii niet meer kwijt

UBV zet Oekraïense vluchtelingen in hun kracht

Twee maanden terug streken de Oekraïense Andrii (30), zijn vrouw en hun zoontje van drie neer in Edam. Nadat hun woning in de oblast Kharkivska – op slechts negen kilometer van de Russische grens - verwoest werd als gevolg van het oorlogsgeweld, was het jonge gezin genoodzaakt hun thuisland te ontvluchten. Halsoverkop moesten ze noodgedwongen alles dat ze kenden achterlaten. Na een periode van onzekerheid zijn Andrii en zijn familie inmiddels gesetteld in Edam. Met de Meermin als tijdelijke thuisbasis proberen de Oekraïner hun leven weer op te bouwen. Uitzendbureau UBV heeft Andrii zelfs geholpen met het vinden van een baan bij Enkev. Dat bevalt van beide kanten enorm goed. Zo goed, dat Andrii’s manager hem nu al niet meer kwijt wil. Door Ron Schilder en Kevin Mooijer

Na een autorit van een week belandde het vluchtende gezin in Zaandam. ,,We hebben twee nachten in een sportzaal gespendeerd, daarna hoorden we dat we naar Edam moesten”, herinnert Andrii. ,,Eenmaal in de Meermin aangekomen ontdekten we al gauw dat het een goede plek is om te leven. De mensen vanuit de gemeente zijn heel behulpzaam en in de regel merken we dat inwoners van Edam-Volendam ook graag de helpende hand bieden.”

,,Andrii heeft de status ‘tijdelijke vluchteling’”, zegt Pim Ligthart, vestigingsmanager van UBV Volendam. ,,Dat houdt in dat hij als vluchteling wel gewoon mag werken in Nederland. Iemand die niet uit de EU komt heeft een verblijfsvergunning nodig om arbeid te mogen verrichten in Nederland, en hoewel Oekraïne nog niet tot de EU behoort, is er een uitzondering gemaakt voor Oekraïense burgers.” Na een presentatie van Uitzendbureau UBV voor de vluchtelingen die in de Meermin verblijven, zocht Andrii direct contact. Pim: ,,Sterker nog, de ochtend na mijn presentatie stond er zes kandidaten voor de deur om zich in te schrijven als werkzoekende. Momenteel werken er 72 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Edam-Volendam. Het zijn stuk voor stuk enorm gemotiveerde mensen. Ze willen zich nuttig maken.”

Bedrijven waar de Oekraïners voor werken zijn onder meer Enkev, de Waterdam, Platvis, Van der Valk en Vomar. Pim: ,,Om de taalbarrière te overbruggen is er wel een stukje bereidwilligheid vanuit de werkgever nodig. Hoewel veel van de Oekraïense mensen Engels spreken, zorgen we dat er bij iedereen de eerste dag een tolk mee naar het werk komt.” In zijn thuisland werkte Andrii als kraanchauffeur, maar inmiddels werkt hij fulltime bij Enkev in Volendam. Enkev is gespecialiseerd in het maken van kwaliteitsproducten bestaande uit natuurlijk vezels. De producten worden onder meer geleverd aan de meubelbekledings- en verpakkingsindustrie. Andrii: ,,Ik vind het geweldig om hier te werken. Het team is heel erg behulpzaam en ik kan het op de fiets af.”

Enkev productiemanager Vincent Asseler is ontzettend blij met de toevoeging van Andrii aan zijn team: ,,Andrii pakt alles ongelooflijk snel op. Hij weet echt wat hij doet, ondanks dat hij de taal niet spreekt. Collega’s hebben hem opgenomen in het team. Andrii hoort er echt al bij. En overwerken vindt hij geen enkel probleem. Zonder ook maar te zuchten werkt hij een paar uur extra als het nodig is. Ik heb zelden iemand meegemaakt met deze arbeidsethos. Bovendien is Andrii zeer beleefd en integer. Wij zijn hartstikke blij met hem.”

Oekraïense vluchtelingen ontvangen € 60,- per week wanneer zij niet werken. Pim: ,,Dat leefgeld wordt stopgezet wanneer ze ergens gaan werken. De mensen die zich bij UBV Volendam aanmelden willen echt aan de bak.” Andrii: ,,In Oekraïne verdiende ik ongeveer de helft van wat ik hier verdien, maar het leven daar is aanzienlijk goedkoper.” Pim: ,,Andrii krijgt bij Enkev hetzelfde salaris als zijn Nederlandse collega’s. Het is een cao-loon, dus heeft hij recht op hetzelfde bedrag. En hij maakt het dubbel en dwars waar.”