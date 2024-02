UIT DE NIEUW-VOLENDAM VAN 25 JAAR GELEDEN

Anti-Alcohol-Carnaval-festijn in Pius X weer supergezellig

Door de Anti-Alcohol Werkgroep van Pius X werd afgelopen zaterdag en zondag weer het traditionele Carnavalsfeest gevierd in het gebouw. Beide avonden was het weer bijzonder druk. De zaal zat steeds bomvol met hossende en springende jongeren. De muziek werd verzorgd door Disco Dobbel, die er, zoals we van hem gewend zijn, weer een spektakel van maakte. Alcohol werd er niet getapt in de Pius X. Voor vooroorlogse prijzen kon men er fris en chips krijgen. En er moest veel gedronken worden, want de temperatuur in de zaal steeg naar sauna-hoogte door het feestgewoel. Men kan weer terugzien op twee fantastisch geslaagde avonden. Dit kan volgend jaar dus weer aan.

Valentijnstaart van Juwelier Biesterveld voor onze senioren

Bij Juwelier Biesterveld werd in samenwerking met Kroon Juweliers een aktie gehouden. Iedere klant kreeg een waardebon voor een taartje, welke afgehaald kon worden bij Echte Bakker Kees Gutter. Biesterveld en Bakker Gutter besloten om samen nog iets extra’s te doen. Omdat het zondag Valentijnsdag was, werden 100 overheerlijke taartjes in hartvorm naar het Sint Nicolaashof gebracht. Zodoende hadden onze senioren zondagmorgen een heerlijke traktatie bij de koffie.

Uitreiking prijzen tekenwedstrijd bij Drogisterij Jan Leering in de Stient

Woensdagmiddag om 5 uur vond de prijsuitreiking plaats van de kleurplaatwedstrijd, welke door Drogisterij Jan Leering i.s.m. Zwitsal gehouden werd. Zo’'n 100 kleurplaten zijn door de kinderen ingeleverd. De jury, bestaande uit Angelique Zwarthoed en Esther Leering verrichtte de trekking. Door een misverstand is de lijst met 16 prijswinnaars zoekgeraakt, zodat we de namen niet in de Nivo kunnen zetten. De prijzen, variërend van walkman tot schetsboeken, beauty-case tot spelletjes, konden afgehaald worden in de drogisterij.

Iglo gebouwd op het Dril

Vorige week woensdag vierde Carina Tol (van Johan Sikkes) haar 11e verjaardag. Voor haar vriendinnen was er een verjaardagsfeestje. Er werd o.a. gebowld in “De Zedde”. Omdat er veel sneeuw lag op de straten, kwamen de jongedames op het idee om een ijshut te gaan bouwen. Met emmers en schoppen ging men in de weer, en al het sneeuw in de wijde omgeving werd opgeschept om een iglo te kunnen bouwen op het pleintje. Daarin werd door vriendinnenploeg, bestaande uit Carina Tol, Cindy Butter, Rosemarie Bakker, Mieke van Diepen, Margret Hagenhoek, Marin Blokker, Bianca Smit, Linda Haan en Leonie Tol het feestje verder gevierd.

Wim Biesterveld, dochter Angela en Bakker Kees Gutter overhandigden de 100 taartjes aan Trijn Spekkels-Jonk.

Uitreiking prijzen tekenwedstrijd bij Drogisterij Jan Leering in de Stient

Carina Tol, die woensdag haar 11e verjaardag vierde.

De vriendinnenploeg voor de iglo, welke opgebouwd werd op het Dril-pleintje.