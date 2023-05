Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 17

Communicanues van de Nicolaasschool schonken speelgoed voor hulptransport (foto 1).

Communicanues van de Nicolaasschool schonken speelgoed voor hulptransport

Vorige week dinsdagmiddag bracht groep 4 van de Nicolaasschool een bezoek aan het Koorhuis in de Meerstraat. De leerlingen van deze school ontvingen afgelopen zondag hun Eerste Heilige Communie in de Mariakerk. In de voorbereiding van het Communie-project paste ook een bezoek aan het Koorhuis, waar "De Zangertjes" van meester Beumer repeteren. De kinderen, o.l.v. Juf Corelle, hadden allemaal wat speelgoed meegenomen, zoals puzzels, poppen, spellen, auto's, etc. welke ze aan Evert Beumer overhandigden. Dit speelgoed zal met het volgende hulptransport meegenomen worden naar Polen, Roemenië of de Oekraïne.

Geweldige slotavond competitie Jokerclub 'Hartenvrouw'

Het eerste jokeneizoen is afgesloten met een perfecte avond. De Jokerclub 'Hartenvrouw' Volendam had een werkelijk fantastische avond in elkaar gezet, waarbij zeHs de hulp was ingeroepen door een in levende lijve aanwezige Joker, die bij binnenkomst van de geno­digden menigeen de stuipen op het lijf joeg.

Hopen dat de lente bloemen weer in bloei zet...

Op een aantal plaatsen in Edam-Volendam stonden de kleurige bloemen al in volle bloei. Veel. van hen hebben inmiddels een treurige pose aangenomen door de wisselvallige weersomstandigheden. Het is wachten op het moment dat de lente echt doorzet en de zon wat nadrukkelijker zijn gezicht laat zien. Daar hoopt ook dit jonge meisje op. Zij geniet van een schoolvakantie.

Wir War Bar bestaat 25 jaar

Op vrijdag 27 april 1973 opende Jan Veerman (Dekker) aan de Haven de Wir War Bar. Dat is nu 25 jaar geleden, en daarom wordt er zondag a.s. een feestje gevierd in het Grand-Café. De Blokhut en de Wir War Bar zijn dan geopend en de prijzen van alle consumpties zijn dan voor half geld. In de loop der jaren is de Wir War Bar uitgegroeid tot het grootste café van Volendam qua oppervlake, want er zijn talloze verbouwingen uitgevoerd.

Tot ruim 25 jaar geleden woonde de familie Veerman (Dekker) in dit pand aan de Haven. Naast het woonhuis werd zo'n 27 jaar geleden bar "De Puul" geopend. Dit zorgde vooral in de weekenden en in avonden nogal voor wat geluidsoverlast, waardoor de familie Veerman verhuisde naar het Zilvermeeuwplantsoen (en later weer naar de Julianaweg).

Communicanues van de Nicolaasschool schonken speelgoed voor hulptransport (foto 2).

Liza Veerman heeft zojuist de eerste prijs met de daarbij behorende wisselbeker in ont vangst genomen.

De Joker (midden) heeft de prijzen uitgereikt en neemt tussen de gelukkige winnaar plaats.

Hopen dat de lente bloemen weer in bloei zet...

Wir War Bar bestaat 25 jaar.