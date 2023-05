Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 18

De zusjes Sophie en Emma Tuip en Saskia Tuip achter hun stand.

Volop gezelligheid met Koninginnedag in Volendam

Koninginnedag 1998 werd in Volendam weer uitbundig gevierd. Op het voetbalveld van de R.K.A.V. waren er voor de D- en E-pupillen weer de bekende jeugdspelletjes. Hier deden zo'n 350 voetballertjes aan mee. Er konden weer vele prijzen gewonnen worden. Achter de AMVO was het een drukte van jewelste met de inmiddels vermaarde Kinderrommelmarkt, en ook bij de handbal mocht men zich verheugen in een enorme belangstelling bij de grote Rommelmarkt, waar duizenden bezoekers en koopjesjagers op af kwamen. In de café s en barren was het ontzettend druk. Het was er beregezellig en iedereen vermaakte zich prima.

Prachtige inktvis van zand trekt veel bekijks

Aan de Munnikplaat hadden enkele buurtkinderen vorige week een fraaie inktvisvormige zandgestalte gemaakt. Daarop zorgden stenen, twee fraái gemaakte trappetjes, bloempjes en een heus vijvertje met daarin een goudvisje voor een mooie omlijsting, Op de andere foto poseren de makers ervan: Lenny Guyt, Nick Jonk, Kees Plat, de broertjes Nick, Tim en Rob Smit, Theo van den Hogen en Hilda Plat.

Pater Dick zwarthoed weer terug uit Kongo

Vorige week zondag is Pater Dick Zwarthoed, voor een vakantie van twee maanden teruggekeerd uit zijn missiepost in de Kongo. Hij verblijft momenteel bij zijn zuster, in het ouderlijke huis aan Rokersgracht 30. Het was best wel moeilijk om naar zijn geboortedorp terug te vliegen, want de situatie in de Kongo, waar nu Kabilla aan de macht is, is nog steeds zorgelijk te noemen. Als de situatie in het Afrikaanse land het toelaat, zal hij over twee maanden weer naar zijn missiegebied terugkeren waar zijn hart ligt. De 60 jaar geworden Pater Dick Zwarthoed, is al vanaf 1960 in de Kongo als missionaris werkzaam. Hij kan nu enkele weken van een welverdiende vakantie genieten in Volendam.

Volop vermaak voor 250 Ronaldotjes

De voetballende jeugd van Volendam heeft haar hart weer kunnen ophalen tijdens de Koninginnedag. Er waren 10 spellen, variërend van korfballen, dartgooien tot doelschieten, waarmee de Ronaldo's in spé moesten strijden om de prijzen. Maar liefst 29 ploegen, zo'n 250 kinderen, deden mee aan deze sportieve bezigheid tijdens Koninginnedag. Het evenement van het jeugdbestuur kon mede dankzij de inzet van ruim dertig vrijwilligers weer uitgroeien tot een groot succes.

Fijnproevers gerookte paling kunnen weer terecht

Het seizoen is moeilijk op gang gekomen, maar de fijnproevers kunnen het hart weer ophalen en zich te ~oed doen aan heerlijk gerookte IJsselmeerpaling. Jan Smit (pitjes) van Smit-Bokkum toont in zijn rokerij de eerste exemplaren. Uit alle delen van het land zullen ze zijn rokerij/winkeltje aan de Jozefstraat weer aan doen om zich te vergapen aan het exclusieve visje. Rechts van Smit Evert Tuijp (fuikie), inkoper op de visafslag. De smaak is als vanouds, weet ook 'Fuikie'.

Voor de kinderen van de basisscholen in Edam waren er weer talloze activiteiten.

