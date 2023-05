Algemeen

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 19 Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 19 De trotse winnares tussen de leden van het achtergrondkoortje, tijdens de twee uitzendingen haar steun en toeverlaat. Staand vanaf links: Anne de Boer, Marleen Veerman, Aletta Schilder, Linda Schilder en haar vriend Rick de Boer. Zitten: Inge Schilder, Margriet Tol, Jenny Rosie/Ie en Klaas Keizer. Volendamse zangeres Linda Schilder wint Tros Talenten Trofee Linda Schilder is afgelopen zondag winnaar geworden van de Tros Talenten Trofee, waaraan zij meedeed via Let's make Music, het tvprogramma van de Tros met vaderlandse artiesten. Op 29 mei, haar verjaardag, is de uitzending te zien. Kijkend naar al wat voorbij komt, is het aangenaam toeven op de dijkterrasjes Vrijgezellen boven hun krachten op de proef gesteld De heren op deze dijkterrasjes hadden het zondag duidelijk zeer naar hun zin. Na al het beroerde weer van de afgelopen weken was het ineens volop zomer. De Volendamse meisjes die over de dijk wandelden hadden voor 't eerst hun zomerse kleding aangetrokken. Getuigend van goede smaak en luchtig zoals dat bij zomers en vakanties hoort. Nationale Fietsdag met record deelname vooral in Edam duidelijk merkbaar De meest romantische fietstafereeltjes zag men op deze zonnige zondag in mei met 26 graden nog rondom gewone fietsen. "Eén van de aantrekkelijkste dingen van het vrije-tijdsfietsen is, dat je zómaar overal langs de kant kunt gaan zitten uitrusten en genieten van het landschap", vertelde deze deelneemsters, toen zij zich neervleiden langs de sfeervolle over langs het Groot Westerbuiten te Edam. Diplomamiddag pupillen volendag groot succes! Afgelopen zaterdag beleefden de eerstejaars-pupillen de middag van hun leven: op het hoofdveld van FC Volendam werden de nodige balvaardigheden beoefend. Andries Jonker had een leger begeleiders om zich heen weten te verzamelen, die nauwlettend in de gaten hielden of alle oefeningen goed werden uitgevoerd. Nationale Fietsdag met record deelname vooral in Edam duidelijk merkbaar. Kijkend naar al wat voorbij komt, is het aangenaam toeven op de dijkterrasjes (foto 1). Kijkend naar al wat voorbij komt, is het aangenaam toeven op de dijkterrasjes (foto 2). Diplomamiddag pupillen volendag groot succes (foto 1). Diplomamiddag pupillen volendag groot succes (foto 2). Diplomamiddag pupillen volendag groot succes (foto 3). |Doorsturen

