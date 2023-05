Algemeen

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 20 Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 20 Jeugd zocht vermaak in zwembaden tijdens tropische dagen (foto 1) Hengelen in de avondzon, een romantisch genoegen Als de zon op een warme mei-avond rood ondergaat is heel de atmosfeer in het Boelenspark doortrokken van een bijzondere romantiek. De vijver spiegelt het aangename licht en versterkt de warmte. De hengelaars stellen hun vertrek steeds langer uit en sommigen zijn er al toe overgegaan om hun meisje uit te nodigen erbij te komen zitten. Zo worden de genoegens van de hengelsport ook ontdekt door het vrouwvolk. Dankbaar fietspubliek Hoera! De ribbel in de Zeestraat is weg! Het wonder is geschied! De levensgevaarlijke trottoirband, waarop menig tweewieler zijn evenwicht is kwijtgeraakt ten koste van pijnlijke schrammen en gebroken tanden, is gisteren verwijderd. De nieuwe wethouder verkeerszaken Kees Schilder (Bok) heeft hiermee een trend gezet van meer luistere11 naar de bevolking. Veelvuldig is er geprotesteerd tegen dit gevaarlijke onding. Boze slachtoffers hadden er al stukken van weggeslagen met een moker. maar IJzerenheinig lieten de verantwoordelijke bewindslieden het fietsende volk smakken maken. Wethouder Kees de Bok dóét er tenminste iets aan. Een dikke dubbele streep eventueel met ribbeltjes is duidelijk genoeg. Een heel beste beurt Kees! Zon veroorzaakt uitbundige vrolijkheid Niets kan de stemming zo positief beïnvloeden als de zon in Nederland. Op de Julianaweg passeerde deze bus, waarbij de inzittenden letterlijk uit het dak gingen om wuivend naar de Volendammer meisjes hun blijdschap te uiten. Zon, dat betekent feest op straat! Alleen sommige winkeliers hoor je mopperen over bloot = handel dood. Jeugd zocht vermaak in zwembaden tijdens tropische dagen (foto 2) Jeugd zocht vermaak in zwembaden tijdens tropische dagen (foto 3) Hengelen in de avondzon, een romantisch genoegen. Dankbaar fietspubliek Zon veroorzaakt uitbundige vrolijkheid (foto 1) Zon veroorzaakt uitbundige vrolijkheid (foto 2) Zon veroorzaakt uitbundige vrolijkheid (foto 3) |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.