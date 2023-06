Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 23

Ware prijzenregen op Bingo-slotavond Tuijps Tegelhandel Man of the Match competitie (foto 1)

Gerard Kroon (keeper),Wimco Kras, Dick Bond en Laurens Tuijp voetballers van het jaar

De slotavond van de Tuyps Tegelhandel Man of the Matchcompetitie voor de F-, E- en D-pupillen was afgelopen vrijdagavond weer een doorslaand succes. De kantine van de R.K.A.V. was weer tot de laatste plaats gevuld tijdens deze avond, waar naast vijf bingo-rondes bekend werd gemaakt wie de beste keeper en voetballers van het jaar waren. En als klapper op de vuurpijl was er de verloting van de twee hoofdprijzen: Een weekendje weg met het hele gezin naar Euro Disney (Globe) en een waardebon t.w.v. 5.000,-- voor een Tuijps keuken.

Zoon Joey wenst vader Wim succes op WK

Veel succes, papa", lijkt Joey Jonk (2) te willen zeggen tegen vader Wim. Op zijn splinternieuwe tractor met 'happer' overhandigt hij zijn pa diens voetbaltas en zwaait hem uit. Jonk en het Nederlands Elftal kwamen vanmorgen (woensdag) bijeen voor het vertrek naar Frankrijk. Zaterdagavond begint voor Nederland om 21.00 uur het WK voetbal met de confrontatie met België. Jonk zelf is op tijd fit, maar van teamgenoot Frank de Boer, die met de Volendammer op de slechte grasmat van de Arena in het duel geblesseerd raakte, valt dat nog niet met zekerheid te zeggen.

Touwtjespringen in het museum

In het Volendams Museum was afgelopen zaterdag weer een hoop te beleven voor de jeugd. Er werden allerlei verschillende kinderspelletjes gespeeld, zoals hinkelen, touwtje springen, sjoelen, spierewumpelen, koekie guffen, kasseien, tollen, enz. De kinderen konden er vliegers maken, een echt Volendammer dasJe vlechten en haken, de snoepwinkel was geopend met vooroorlogse prijzen en in het museum werd er touwtje gesprongen. Het lag in de bedoeling om in de tuin diverse activiteiten voor de jeugd te organiseren. Dat ging helaas met door want de regen viel met bakken tegelijk uit de hemel zaterdagmorgen. ' s-Middags werd het echter in énen bijzonder tropisch. Daarom werd besloten om buiten op de stoep voor het museum te gaan touwtjespringen. De jongedames, die door enkele medewerksters van het museum in het Volendamse kostuum gestoken waren, vermaakten zich prima met het touwtjespringen, hoewel het best wel moeilijk was om met de lange rokken het touw niet te raken. Vroeger was dit een vertrouwd straatbeeld in Volendam. Het gebeuren trok veel bekijks en de toeristen die er langs liepen maakten er talloze foto's van. Het was een geslaagde jeugdmiddag in het museum.

