Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 34

v.l.n.r. Alexander van Baarsen, Jack Verhoeven, Evert Tol en Kevin Muhren.

Groots voetbaltoernooi jeugd uit Koningslaan en Mührenlaan wederom succes

Afgelopen zaterdag werd voor de tweede keer het Wethouder Koningslaan / Mr.Mührenlaantoernooi georganiseerd. De belangstelling vooraf was overweldigend, wat de organisatie deed besluiten het toernooi op te splitsen in twee leeftijdscategorieën. 's Ochtends werd een programma afgewerkt voor de leeftijdsgroep van 7 t/m 9 jaar en ’s middags werd het toernooi voortgezet in de leeftijdscategorie 10 t/m 13 jaar. Door de dag heen waren er ongeveer 80 kinderen die een prachtige dag beleefden.

Berry Karhof was afgelopen zaterdag pechvogel tijdens de tweede editie van het Wethouder Koningslaan Mr. Mührenlaantoemooi. Hij raakte geblesseerd en verder spelen bleek niet mogelijk.

De organisatie had echter een pechprijs klaarliggen, in de vorm van een Feyenoordshirt, voorzien van handtekeningen van alle spelers. Berry is eigenlijk fan van Ajax maar kon deze gift van Feyenoord-keeper Edwin Zoetebier wel waarderen en was verguld met het prachtige shirt.

Kaalscheren levert ƒ 3.255,- op voor Ronald McDonalds fonds

In de Passagebar liepen de vaste klanten afgelopen vrijdagavond allemaal in een zwart pak, wit overhemd, zwarte stropdas en zwarte hoed op, want daar werd namelijk een Bluesbrothersdag gehouden. Maar er stond vrijdag ook een kaalscheerpartij op het programma.

De bekende garnalenvisser Ben Groothuizen had enkele weken geleden twee mannen in de bar met zijn tondeuse kaalgeschoren. De Engelsman Tony Cannon, die nu een half jaar in Volendam woont en een vaste bezoeker van de Passagebar is, zag de knippartij aan en verklaarde: "Voor 2000 gulden mag je mij ook kaalscheren". Dat was niet tegen dove-mansoren gezegd. Kees Snoek en Ben Groothuizen besloten dit geld bij elkaar te zoeken. Het geld wordt bestemd voor een goed doel, namelijk het Ronald McDonalds Fonds. De stamgasten van de Passagebar legden wat geld bij elkaar en enkele horecabedrijven en sponsors zorgden dat er binnen enkele dagen 3.255 Gulden bijeen kwam.

Grote drukte en veel gezelligheid in Edam tijdens de Waterdag

Waterdag Edam kent ieder jaar een vroegere start dan de officiële aanvangstijd van 10 uur voorschrijft. Dat betekende dat de vrijmarkt afgelopen zaterdagochtend al vroeg door bezoekers werd bezocht in de binnenstad van Edam. Om 7 uur hadden al veel kinderen en particuliere handelaren plaatsgenomen op een voor hen gewenste plaats op de Nieuwehaven, Baanstraat, Hoogstraat, Damplein, Voorhaven, Spui of Kaasmarkt. Velen van hen hadden de avond vooraf hun plaats van voorkeur al gemarkeerd met linten en bordjes.

Supervermaak voor 120 kinderen uit de buurt

Playbackshow op de Postjes

Het is de laatste jaren een traditie aan het worden dat zo tegen het einde van de (school)vakanties er talloze activiteiten georganiseerd worden in de verschillende nieuwbouwwijken. Zo ook op de Postjes, waar voor de kinderen van de Dijkkavel, Karteling, de Kust en Postjes voor het vierde achtereenvolgende jaar een grote playbackshow gehouden werd. De kinderen maken er echt werk van en zijn al geruime tijd aan het repeteren om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

