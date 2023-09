Algemeen

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 36 Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 36 V.l.n.r. op de foto Linda Tol (met haar pop Mikey), Jacqueline Veerman (met Jopie), Merel de Boer (met de poppen Celine en Jenny) en Tiny Kwakman (met Mikey en Denise). Jonge moedertjes op bezoek in de drukkerij Donderdagmorgen brachten vier kinderen met hun poppen in de hand een bezoek aan de drukkerij van de NIVO in de Burg. van Baarstraat. Ze wandelden in de omgeving en speelden alvast "moedertje". De poppen hadden ze ook al een naam gegeven. Deelnemers vroeg uit de veren voor derde triatlon ED-VO De derde triatlon, georganiseerd door ED-VO, is wederom een succes geworden. De organisatie kon ongeveer hetzelfde aantal deelnemers noteren als vorig jaar en die haalden allemaal het einde. Op eentje na dan, want Nick Hansen voor de start te weinig gegeten en moest dat later, toen hij alles had gegeven tijdens het zwemmen en fietsen, bekopen. Zijn dorpsgenoot Peter Smit bracht de triatlon wel tot een goed einde. Vorig jaar kwam hij als eerste het water uit en pech op de fiets zorgde vervolgens voor een domper. Zondagmorgen vroeg, even na negen uur, verliet hij opnieuw na 500 meter als eerste het frisse water. Met een brede glimlach, alsof het een 'koud' kunstje betrof. Enorme ravage door spin! Berry Plat (van Thaam van de spuiterij) kwam zaterdagavond terug uit de bioscoop. Toen hij de Mercuriuslaan in draaide zag zijn meisje ineens een grote spin boven haar hoofd en gilde het uit van schrik. Het instinct van een man laat hem op zo'n moment slechts één mogelijkheid: aktie! Zijn liefje beschermen!

Het gebeurde echter juist in de eerste flauwe bocht van de Mercuriuslaan, met als gevolg dat het jonge stel met de zware Ford-bus inreed op de rij geparkeerde auto's. De klappen waren straten ver te horen en de schade in verhouding. Kermis Edam 1998 (foto 1) Kermis Edam 1998 (foto 2) Kermis Edam 1998 (foto 3) Kermis Edam 1998 (foto 4)

