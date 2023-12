Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 48

Live uitzending op LOVE-TV

Ook de derde trekking van de Sinterklaasactie was zaterdagavond weer live te zien op LOVE-TV. Achter de schermen moet er veel ge regeld worden om deze uitzendingen mogelijk te maken. Hier zien we achter de mengpanelen de vrijwilligers, v.l.n.r. Theo Tol (titels), Nico Kras (techniek), Johan Veerman (regie), Michiel ten Hage (tape-operator) en Cor de Boer (geluid).

Een berg met bonnen

De Sinterklaasactie loopt weer erg goed. Dat is duidelijk te zien aan de grote hoeveelheid bonnen die reeds ingeleverd zijn. Tijdens de trekking husselden de zwarte pieten de ingeleverde volgeplakte vellen door elkaar, waarna de winnende bonnen eruit getrokken werden.

Grote belangstelling in De Stient om met Sint en Piet op de foto te gaan

Sint Nicolaas was vorige week woensdag op bezoek in winkelcentrum De Stient. Er werd een kleurplaatwedstrijd gehouden en de kinderen konden hun tekeningen inleveren bij de goedheiligman, die op een zetel plaats had genomen in de galerij. Ook was er gelegenheid om met Sint en Piet op de foto te gaan. Hiervan werd massaal gebruik gemaakt.

Voetgangerspad in erbarmelijke toestand

Op 21 oktober heeft Gerrit Smit, woonachtig op Doolhof 59 de volgende brief gestuurd aan het College van B&W: Op het Noordeinde ligt slechts aan één zijde van de weg een voetgangerspad. Dit pad is vanaf nr. 75 t/m nr. 91 al 2 jaar slecht onderhouden. Evenwel sinds ongeveer begin september is het beslist onbegaanbaar en voor de durfals levensgevaarlijk. Per avond wandelen hier minimaal 200 wandelaars. Wanneer krijgen deze eigen gemeente-inwoners en belastingbetalers eindelijk eens de service waar ze recht op hebben?

Groentewinkel van familie van Vlaanderen onder de slopershamer

De vroegere groentewinkel van de familie van Vlaanderen (Keesieman) aan de Jozefstraat viel vorige week ten prooi aan de slopershamer. Alleen de muren en het dak zijn blijven staan. Donderdag en vrijdag waren Jan en Johan Stamper van de Veertol BV druk in de weer om het puin af te voeren, waarna een hekwerk voor het rand werd geplaatst, want de hele voorgeve was eruit. In opdracht van ZSB-Bouw wordt een nieuwe wmkelruimte gecreëerd. Er zal tevens een nieuwe voorgevel in worden gebouwd in oud-hollandse stijl. Het pand is gekocht door tandarts Peter Veerman (Lut).

