Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 50

Groep 8 van “de Spinmolen” geslaagd voor Jeugd-A-certificaat EHBO

Op 1 en 2 december jl. hebben de leerlingen van groep 8 van basisschool "de Spinmolen" examen gedaan voor het JeugdA-certificaat Eerste Hulp Bij Ongelukken. De examencommissie wil graag zijn waardering uitspreken voor het bijzonder hoge peil van de kinderen op het gebied van Jeugd-EHBO. Alle jongens en meiden van groep 8 van de Spinmolen wisten te slagen en meester Klaas Kwakman was apetrots op zijn leerlingen, evenals Bert Kap die de praktijk-lessen gegeven heeft. Het viel de examencommissie op dat de kinderen een goede theoretische kennis hadden en een zeer hoge praktische vaardigheid. Ook was er een ongekend grote belangstelling van de ouders. Zonder de hulp van deze EHBO-moeder, en dhr. Janson, die alle theorielessen verzorgd heeft, was het zeker niet gelukt. De praktijklessen werden verzorgd door Bram Pegt. Alle kinderen zijn zonder enig probleem geslaagd (dit, terwijl er andere jaren nog wel eens een paar herexamens waren). De kinderen waren trouwens enorm gemotiveerd, en zelf noemen ze zich "de beste klas van Volendam". Namens het R.K. E.H.B.O. "St. Willibrordus ' Volendam, willen secretaresse Ineke Zwarthoed-Schokker en Dhr. A. Kap, Kaderinstructeur, de leerlingen van groep 8 van "de Spinmolen" van harte gelukwensen met dit bijzonder goede resultaat en allen Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 1999 toewensen.

Vrijdag a.s. weer super bingoavond voor de FC Volendam

Eerste avond werd reeds een groot succes. Op vrijdag 18 december a.s. zal op initiatief van de medewerkers van FC Volendam weer een bingo-avond worden georganiseerd. Eenieder is vanaf 19.00 uur van harte welkom in de Business Lounge in het stadion van "Het Andere Oranje". Afgelopen vrijdag werd de eerste bingo-avond gehouden, en deze was reeds een doorslaand succes. De zaal zat overvol, en dat was niet verwonderlijk want er konden schitterende prijzen gewonnen worden.

Dirk Hoogland, die homepage maakte voor DBC, maakt kans om 10 computers voor zijn school te winnen

Tumult op het internet! Deze actie werd opgestart door de kabelexploitant A2000. Voor alle scholen uit Amsterdam en omstreken werd een wedstrijd georganiseerd, wie de beste internet home-page kon maken. Namens het Don Bosco College maakte de 13-jarige Dirk Hoogland (zoon van Jan en Wolmet Hoogland, de dirigent van het koor For Ever Young) uit de Kathammerstraat 66 een home-page. Deze werd door de jury zo goed bevonden dat hij bij de 10 finalisten zit van de deelnemende scholen. Zaterdag 19 december a.s. gaat Dick met zijn mentor van de school, Klaas Steur, naar Hotel Arena aan de 's Gravesandestraat 51 te Amsterdam, waar de prijsuitreiking van de E-mail en Webdesigncontest plaats zal vinden.

Klaverjasavond in de Jozef zeer geslaagd

Afgelopen vrijdag was het weer goed toeven in de Jozef. Ruim 160 fanatieke kaarters waren aanwezig om mee te doen aan het winter klaverjas-toernooi. Door de organisatie waren kosten noch moeite gespaard om er een ware happening van te maken. De Jozef-vereniging staat nu eenmaal voor kwaliteit, hetgeen ook te merken was aan de geweldige uitstraling van de te winnen prijzen. Het enige minpuntje op deze alvond was, dat er een aantal koppels die zich hadden opgegeven niet aanwezig waren, en dat zonder afbericht. Het is toch een kleine moeite even de Jozef te bellen. Echter, dit mocht de gezelligheid niet drukken.

Dirk Hoogland achter de computer in het leslokaal van het Don Bosco College.

De organisatie van het koppelklaverjas v.l.n.r. Nico Kras, Henk Runderkamp en Piet Schilder.