Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 52

Vuurwerk, het mag niet, maar er wordt al een heleboel van afgestoken

Het is allemaal bedoeld voor Oudejaarsavond. Gisteren (dinsdag) was de eerste verkoopdag. De legale handelaren troffen in de afgelopen weken hun voorbereiding. De klant heeft drie dagen om zijn inkopen te doen. Van klein rotje tot ratelband met drieduizend klappen. Het grote werk is tegenwoordig legaal te krijgen bij de verkoopadressen (Ton Koning, Jonk-Keizer, Today's en ' t Fopwinkeltje).

Nu zeven dochters en een zoon

Jan en Anja Schilder kregen er een tweeling bij. Jan en Anja Schilder, met hun gezin in de couveusekamer van het Streekziekenhuis te Purmerend, waar de tweeling Jeffrey en Laura op 27 december geboren is.

Geslaagd Kerst-Tafeltennistoernooivoor de leerlingen van de basisscholen

Traditiegetrouw organiseert Tafeltennisverening "Victory '55" in de Kerstvakantie een tafeltennistoernooi voor de leerlingen van de basisscholen in Volendam. Voor het eerst waren ook leerli gen van GROEP 6 uitgenodigd deel te nemen en het waren 7 jongens, die dinsdagmiddag jongstleden naar de Schemerpit waren gekomen om de batjes te kruisen voor de 4 beschikbare bekers in deze groep. Rond half twee werd begonnen.

Kerstspel van de Petrusschool in Het Kruispunt

Het is inmiddels een traditie geworden dat op Tweede Kerstdag de kinderen van de Petrusschool een Kerstspel opvoeren tijdens de H. Mis in Het Krui spunt. Ook nu weer waren de jongens en meisjes present om het spel " Drie Rovers en de Ster ' op te voeren voor de bomvolle kerk. De leerlingen hadden de teksten weer zeer goed ingestudeerd want onderwijzer Kees Schilder (Kos) hoefde geen enkele keer in te grijpen als een van de jonge acteurs de tekst kwijt was. Het ging prima. En ook de zang van de kinderen, ondersteund door het Petruskoor was weer geweldig te noemen.

Jan en Anja Schilder kregen er een tweeling bij.

De winnaars Jongens groep 7.

De winnaars Meisjes groep 7.

Tiny Kwakman en Jacqueline Veerman wensen iedereen een prettig nieuwjaar.