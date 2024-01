Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 1

Eerste plaats groep 8: Blokwhere met Johan Plat, Michael Koning, Kees Zwarthoed, Theo Koning, Gerry Kwakman, Kees Schilder, Peter Veerman, Will Jonk, Richard Sabogal, Sander Bootsman, Wim Jonk, Ferry Plat, Cees Bien, Nico Kwakman, Robin Schilder, Dirk Bond, René Groot,Bonno Reurs, Mark Molenaar, onder leiding van Harry Smal.

Blokwhere winnaar schoolvoetbal

De Blokwhere heeft vorige week woensdag voor een unieke prestatie gezorgd door op één dag in beide groepen, 7 en 8, te winnen. Bij groep 8 was dat, na een eerste plaats een jaar geleden in groep 5, twee jaar geleden in groep 6 en vorig jaar in groep 7, geen verrassing. Maar voor de huidige groep 7 des te meer. Een duik in het archief leerde dat groep 7 van De Blokwhere in de eerste twee jaren van hun deelname alle wedstrijden verloor en zelfs bij elkaar niet vaker scoorden dan twee keer: 1-2, 0-1 , 0- 3, 0-3, 1-2 en 0-7. De finale was bereikt, maar daarin was toch weer De Blokwhere te sterk. Het bevreemde vervolgens niemand dat De Blokwhere dit jaar met een kampioenschap van groep 6, 7 -en 8 de grote wisselbeker kreeg uitgereikt. Tot volgend jaar.

Kempers en gemeentebestuur binnenkort weer voor de rechter in kwestie rond parkeerverbod

Het lijkt een gebed zonder einde. Cor Kempers en de kwestie rond het parkeerverbod op Blokgouw 7 en 8. De Volendammer toog eerder naar rechtbank en Raad van State om zijn gelijk te krijgen, omdat vele buurtbewoners volgens hem een opgelegd parkeerverbod negeerden.

Enkele bewoners zochten later contact met het gemeentebestuur, ten einde wel vrij te mogen parkeren voor hun woning. Volgens Kempers zou het gemeentebestuur en zijn wethouders willekeurig omgaan met haar parkeerverbod en niet het vonnis naleven. Volgens Burgemeester IJsselmuiden is diens interpretatie van het vonnis niet goed. Beiden verschillen in ieder geval van mening over de 'overwegingen' die de Raad van State bij haar vonnis plaatse. Een en ander krijgt ongetwijfeld weer een vervolg, in de rechtbank.

Nieuwjaarsduik ‘Kneusjes’ trekt veel publiek

Onder veel publieke belangstelling had vrijdag de Nieuwjaarsduik van 'de Kneusjes' plaats. Gerrit Smit waagde zich als eerste 'Kneus' in het water, maar de eerste duik kwam van een collega. Behalve een vrouwelijke deelneemster was er ook een hele jonge man bij. Wielrennerstalent Mike Bond trotseerde eveneens de kou. Het was de eerste keer dat de Nieuwjaarsduik in Volendam, onderaan bij Willempie, gehouden werd. Vorig jaar waren de Kneusjes met een groepje naar Scheveningen getogen, daar waar het een traditie is geworden. Of dat straks ook hier het geval zal zijn? Het zal niemand verbazen als volgend jaar een groter gezelschap de frisse dmk zal nemen. De Volendammers die zich vrijdag in het water stortten vonden het koud. ,,Maar het valt allemaal best mee om te doen", was het koele commentaar van Gerrit Veerman (pen). Nadat iedereen zich weer had verkleed, haalde de ploeg bij Gerrit Smit een 'opstekertje' en later een 'afzakkertje'.

Groep 8, plaats 3: Zuidwester met achter: Tom Tol, Kelly Kes, Nick Bond, meester Max Nijenhuis, Sander Schokker en Christiaan Veerman. Voor: Marcel Koning, Kees Tol, Richard Runderkamp, Henri Kwakman en Frank Koning.

St. Nicolaasschool, nummer vier van groep 8: Jan Tol, Evert Tol, Henry Klouwer, Gerry Klouwer, Alexander van Baarsen, Sjon Ubels, Danny Smit, Kees van Velden, Joey Koning, Berry Runderkamp, Jack de Boer, coaches Tomas Tol en Luc Ubels.

Tweede plaats groep 8: J.F.Kennedyschool met Theo Bootsman, Jack Tol, Wim Molenaar, Niels Joren, Tom Smit, Robin Ruiter, Henny Plat, Frank Veerman, Jack Schilder en coach René Joren.

St.Petrusschool, derde bij groep 7: Danny Sier, Tom Kwakman, Jean-Paul van Westen, Ramon Tol, Peter Tuijp, Peter Klepper, Samim Nasrilah, Peter Tol, Johan Bank en Jack Jonk; wissels Madé Schilder en Erwin Buijs.

Spinmolen. vierde hij groep 7: Michel Bont. Nick Molenaar, Eduard van Wissen, Jan Steur, Nick Mühren, Kees Tol, Alex Runderkamp en Henry Tol.

Gerrit Smit (met witte trui) neemt de eerste stap. Maar niet de eerste duik.