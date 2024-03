Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 11

Jeugddartclub DZN van start in Burchtzaal

Vanuit het Club- en Buurtnuiswerk is een Dartclub opgezet, welke maandagavond voor het eerst bijeen kwam. Het zijn ongeveer 25 jongens, die wekelijks op dinsdagen donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur de dartpijltjes zullen gaan gooien. De jongens staan werkelijk te popelen van ongeduld, en hadden al graag veel eerder van start willen gaan. Maar het grote probleem was: ER WAS GEEN LEIDING. Na verschillende oproepen hebben Ben Kuiper en Dick Tuyp zich bereid verklaard om aan de groep leiding te gaan geven. Maar het tweetal kan nog best wat versterking gebruiken, want als één van de twee trainers verhinderd is, dan kan er helaas niet gedart worden. Maandagavond namen we een kijkje in de Burchtzaal van Pius X. Daar kwam de junioren-dartclub voor het eerst bijeen. Een naam hebben ze nog niet. De jongens riepen: "Dartclub Volendam", maar het mooist vonden ze tot nog toe: "Dartclub Zonder Naam". Maar wie weet bedenken ze nog een originele naam voor deze eerste jeugd-dartclub van Nederland. Want ook hierin in Volendam weer uniek te noemen. De jongens hebben er ontzettend veel zin in. Hun grote voorbeeld is natuurlijk Barney, die Wereldkampioen werd, en de dartsport volop in het licht van de schijnwerpers bracht. De jongens wilden graag ergens terecht en klopten bij het Club- en Buurthuiswerk aan. Jaap Schilder (Dibbes) had er ook wel oor naar, en nu is de Burchtzaal omgetoverd tot een heuse dartzaal, waar drie goed verlichte borden hangen. De ruim 25 leden van Dartclub DZN hebben allemaal hun eigen dart-pijltjes. Voor slechts een paar centen (het lidmaatschap van het C&B-werk) kan men bij de club terecht, of voor meer informatie Jaap Dibbes of de begeleiders Ben Kuiper en Dick Tuyp bellen.

Cafetaria Lutecks krijgt een volledige metamorfose

Een grondige verbouwing is momenteel gaande bij Cafetaria Lutecks aan de Burg. van Baarstraat. Het oude interieur zat er inmiddels al 17 jaar in en was nodig aan vernieuwing toe. Al twee jaar liepen Klaas Veerman en zijn zoon Pierre met plannen rond om de zaak te moderniseren. De bakapparatuur was af en had gewoon te weinig capaciteit voor de steeds groeiende vraag. En vier bakpannen was gewoon niet meer voldoende. Na lang wikken en wegen werd de knoop doorgehakt. In twee weken tijd zal de zaak een complete face-lift ondergaan. Niet alleen de ovens en koel-toonbanken worden vernieuwd, ook komen er nieuwe tafeltjes en stoelen achter in de zaak, waar men de snacks kan nuttigen. Tevens worden de toiletten naar boven verplaatst, waardoor er meer ruimte gecreëerd wordt in de cafetaria.

Lutecks al 33 jaar een begrip

Op 8 maart 1966 werd de cafetaria Lutecks geopend. In de eerste jaren stonden Klaas Veerman (Lut) en zijn echtgenote Wil alleen in de zaak. Het Munnikenveld was toen slechts bebouwd totaan de Leliestraat en er stonden nog maar enkele winkelpanden in de van Baarstraat. Na 2 jaar kwam Kees Tol (Knoest) erbij. Hij heeft zo'n 10 jaar bij de Lutecks gewerkt:, Gerrit Kwakman (Ket) is al 30 jaar i n de cafetaria werkzaam. Van het begin af aan heeft de Lutecks naam gemaakt met haar gegrilde kippen. En nu nog staat de snackbar hierom bekend.

121 kinderen ontvingen diploma, consumptie, embleem en groepsfoto na een seizoen lang jeugdschaatsen

Vanaf oktober 1998 tot en met 5 maart jl. hebben de 121 kinderen bijna 20 schaatslessen gekregen onder alle weersomstandigheden. De schaatstrainers, vetervaders en -moeders EHBO-er, medewerkers van IJsclub Volendam en leiding kunnen terugzien op een geslaagde schaatscursus die vrijdag jl.

werd afgesloten. Op de laatste schaatsdag werd het derde, en tevens laatste examenonderdeel afgenomen: een flink aantal rondjes rijden in een bepaald tempo). Variërend van 4 tot en met 22 rondjes.

René Mossel in het huwelijksbootje

Menigeen keek afgelopen zaterdag verschrikt op. Brandweerwagens reden met loeiende sirenes door de straten. "Zou er brand zijn?" vroeg menigeen zich af. Dat was gelukkig niet het geval. René Mossel trad namelijk in het huwelijk met Margret Tuyp (Pet). De bruidegom werd met de brandweerwagen thuis opgehaald en onder escorte van zijn collega brandspuiters werd door Volendam de ronde gedaan. Op talloze plaatsen werden foto's genomen. René Mossel is een bekend dorpsfiguur. Naast brandweerman is hij misdienaar, knecht van Sint Nicolaas, scheidsrechter, gemeente-ambtenaar en volgens z'n collega's lust hij ook erg graag een glas bier. Vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukwensen.