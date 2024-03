Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 12

EVC Pupillen in nieuw tenue gestoken door Brood- en banketbakkerij Kaandorp uit Edam

De pupillenteams van voetbalvereniging EVC lopen er keurig netjes bij. Verschillende teams hebben al nieuwe shirts, broekjes en sportkousen gekregen van sponsors. Ook de F5 kon zaterdag aantreden in nieuwe kledij. Deze is beschikbaar gesteld door Brood- en Banketbakkerij Kaandorp uit Edam. En om dit feestje extra luister bij te zetten had de bekende bakker ook een overheerlijke taart naar het voetbalveld laten brengen, welke na de wedstrijd verorberd werd.

Uitbreiding Munnikvelder

Bij de Munnikvelder aan de Burg. van Baarstraat is men sinds drie dagen bezig met een forse uitbreiding. De werkplaats, waar de fietsen en brommers gerepareerd worden, was al jaren véél te klein. Het was echt behelpen geblazen voor Cor en zijn zoon Kees Koning. Nu komt er beneden 25 m2 bij. Om de bestaande reparatie-afdeling wordt een muur gemetseld, zodat het werk toch gewoon door kan gaan. Tevens wordt er nog een verdieping bovenop gebouwd, welke als opslagplaats zal gaan fungeren. Daar krijgt men een ruimte van 60 m2 erbij, zodat de totale winkel- en werkplaatsoppervlakte met 85 m2 uitgebreid wordt. De klus wordt met grote snelheid uitgevoerd door Piet Schilder (Loege) en Sijmen Keizer.

Autohuis aan de Julianaweg gaat verdwijnen

De voormalige garage van Paulus Tol, waarin nu Autohuis gevestigd is, met vooraan het bekende Esso-tankstation, gaan binnenkort verdwijnen. De garage is aangekocht door een projectontwikkelaar. Op deze plaats zullen bedrijfsunits gebouwd worden. Over twee weken zal Opeldealer Autohuis haar deuren gaan sluiten.

Jan Sier winnaar van het Tuyp’s Tegeldamtoernooi

Afgelopen donderdagavond was de finale van het Tuyp's Tegeldam Toernooi, waaraan alle basisscholen van Volendam deelnamen. In totaal zijn er 7 avonden geweest, terwijl er zo'n 65 jongens en meisjes aan deelnamen.

De deelnemers/ sters waren aan elkaar gewaagd, en de puntverschillen waren bijzonder klein. Uiteindelijk bleven voor de finaleavond 12 deelnemers over, 11 jongens en één jongedame, t.w. Anja Kes, die op de 9e plaats eindigde. De regerend kampioen, Jan Sier, had vooraf reeds de sterkste papieren, en hij maakte zijn favorietenrol weer meer dan waar, want met 21 punten mag hij zich ook dit jaar weer schooldamkampioen 1999 noemen. Uit handen van Kees Schilder (Kos), de voorzitter van Damclub "Ons

Genoegen", ontving hij de fraaie bokaal, beschikbaar gesteld door Tuyp's Tegelhandel, die dit toernooi weer sponsorde, waardoor het mogelijk is dat de jeugd van de basisscholen kennis kan maken met deze sport. Zodoende hoopt de actieve damvereniging, dat er enkele jeugdleden bijkomen, en er eventueel een jeugd-damcompetitie opgestart kan worden. Want wie de jeugd heeft heeft de toekomst, en dat geldt ook voor de plaatselijke damclub. De organisatie van dit Tuyp's Tegeldam Toernooi was weer in de vertrouwde handen van Klaas Sier (Robert) en Jaap Veerman (Lut).

Examenuitslagen toetsenbord-vaardigheid Volendam 1998/1999

Jan Sier behaalde bijna 6 aanslagen per seconde

Sinds '81 organiseert het "Instituut voor Schoolopleidingen Toetsenbordvaardigheid", kortweg ISM/IST genaamd, regelmatig cursussen typen/toetsenbordvaardigheid voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen, waaronder die in Volendam.

Jan Sier nu gedeeld de snelste Nederlandse typer

De snelst geslaagde leerling voor een Rijkserkend examen - van alle basisscholen van Nederland - was Anne-Fleur van 't Hooft van de Zuidwester in Heiloo, die in 1998 slaagde met 350 apm! Inmiddels moet zij met Jan Sier van de Blokwhere uit Volendam de eer delen. Het is overigens nog nooit voorgekomen dat in één jaar in één plaats 6 leerlingen van basisscholen met 300 apm (5 per seconde) en meer zijn geslaagd! Dit is een unieke prestatie. Jan Sier behaalde bijna 6 aanslagen per seconde! Hij is nu de snelst geslaagde leerling van zowel basis- als voortgezet onderwijs van Volendam! Monique Lautenschütz uit Volendam was met 335 apm enige jaren de snelste van Nederland.

Al deze recordhouders hebben de cursus bij ISM/IST gevolgd. Bij 350 aanslagen per minuut en meer de extra beloning van 3 VVV-bonnen:

Jan Sier van de Blokwhere met 350 apm. Bij 300 apm en meer 2 VVV-bonnen: Ilonka Tuip (340), Daniëlle Bond (330), Jenny de Boer (325 , Erik Veerman (305), Annemari Kwakman (300).

Bij 250 apm en meer 1 VVV-bon:

Kees Kwakman (295), Saskia Tuijp (290), Jan Schilder (285), Nick Schilder (285), Anja Tol (285), Anita Veerman (280), Ageeth Bond (275), Mireille Jonk (275), Annemarie Smit (275), Cees van Houdt (270), Rosaline Molenaar (270), Regina Veerman (270), Rick Schilder (265), Linda Bond (260), Marina Bond (260), Bianca Koning (260), Christiaan Koning (260), Sandra Steur (260), Trudy Tol (260), Gina Karregat (255), Jenny Molenaar (255), Laura Plat (255), Ingrid Schilder (255), Nathalie Smit (255), Mieke van Diepen (250), AnneMarie

Kes (250), Petra Koning (250), Anita Tol (250)

De twaalf finalisten van het Tuyp’s Tegelhandel Toernooi, die in actie kwamen op de zolder van de vml. Huishoudschool en Hulpkerk.