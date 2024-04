Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 16

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 16

De kinderen Sulia de Vries en Yalou de Boer met de pasgeboren geitjes Kim en Cliff, die zondagavond om 9 uur het levenslicht zagen.

Twee geitjes (Kim en Cliff) geboren in de Leliestraat

Al vele jaren heeft Dirk Buys (Cas) naast zijn woning aan de Leliestraat op het grasveldje een hok met daarin geiten. Voor de kinderen is dit altijd een pracht, maar ook voor Dirk zelf. Zijn vader had vroeger een boerderij, vandaar zijn liefde voor dieren. Geregeld bezoeken de kinderen uit de buurt de geiten om ze te voeren. De moeder-geit werd vorig jaar gedekt, en afgelopen weekend kondigde de ‘gezinsuitbreiding’ zich aan. Het geitenhok werd uitgebreid en verplaatst naar het grasveld in de Leliestraat.

Beginnende bands in voorprogramma Jen Rog op????Koninginnedag

''NUGGETS'', bestaande uit: Irene Neels (zang), Jozef de Boer (zang en gitarist); Dick de Boer (solo-gitarist), Cor Schilder (drums en zang); Peter Steur (piano en geluiden technicus) en Nick Koning (bas-gitarist en ex-gitarist van Hanson). Het ontstaan: op een regenachtige dag in New York kwamen ze elkaar tegen tijdens het schuilen onder de rok van een oude vrouw. Na een tijdje praten kwamen ze erachter dat ze allemaal iets bespeelden op het muziekgebied, en besloten een band op te richten bestaande uit zes artiesten. na enkele toernees in Afrika, Zuidpool, Rusland, New Zeeland en Edam, staat op Koninginnedag het eerste optreden in PiusX op het programma.

''SELFISH'', bestaande uit: Cor Schilder (zang/drums), Edwin Koning (solo-gitarist); Jan Nieuweboer (zang/slag-gitarist), Evert Koning (zang/bas-gitarist). Het ontstaan: Na allemaal alleen oefenen op een instrument thuis, kwamen deze personen bij de bandcoaching van de Pius X terecht en vormden een band. Na het vele repeteren ging het redelijk goed en gaven een optreden weg op Polenpop en werden een succes. Na een paar keer optreden in het Paradiso Amsterdam hebben ze besloten in de Pius X een optreden te geven in het voorprogramma van Jen Rog.

Dick Smit (Koet) zit veilig met twee agentes in huis

Melanie Smit ontving diploma surveillant van politie en parketwachter

Melanie Smit, de 21-jarige dochter van Dick Smit (Koet) en Maartje Kwakman uit de Weegschaalstraat, ontving afgelopen vrijdag haar diploma. Na een opleiding van 1 jaar is zij geslaagd als surveillant van politie in de functie van arrestantenverzorger en parketwachter. Het was een totaal nieuwe opleiding, die voor het eerst in Nederland gegeven werd. Hiervoor werkte Melanie Smit op een verzekeringskantoor.

Jongens trommelen f 1.233,70 bij elkaar voor Kosovo

Op de markt waren zaterdag drie jongens aan het trommelen op de djembé. Wouter Fransen kwam op het idee om iets te gaan doen voor de vluchtelingen uit Kosovo, en zijn twee vrienden waren hier meteen voor te porren. Voor de winkel van Dick Doede & Zn zaten van 13.30 tot 15.00 uur v.l.n.r. Wouter Fransen, Roemer Vermeulen (uit Edam) en Robin Buys (uit Volendam) te trommelen. Zij trokken heel wat aandacht van de vele voorbijgangers. Voor hen stond een emmer, en daarin werd heel wat geld gedeponeerd.

Molenaar & Zwarthoed Adviseurs verhuisd naar fraai en veel ruimer pand aan de Mgr. Veermanlaan

In de afgelopen dagen is er keihard gewerkt om het nieuwe pand van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs BV op tijd gereed te krijgen. Het makelaars-, assurantie- en pensioen-adviesburo is de laatste jaren letterlijk en figuurlijk uit haar jasje gegroeid. De behuizing aan de Stationsstraat werd te klein.

Melanie Smit ontving vrijdag op de politieschool in Amsterdam het diploma Surveillant van politie in de functie van arrestantenverzorger en parketwachter.

Schilder Jaap Tol legt de laatste hand aan de balie en entree, welke een stemmig kleurtje krijgen. Op 3 mei gaat Jaap samen met Carlo Sier voor zichzelf beginnen onder de naam Sier & Tol Schildersbedrijf.