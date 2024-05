Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 19

Geslaagde Moederdag Buitenkans-actie in de Stient

Bij winkelcentrum "de Stient" werd vorige week een Moederdag-actie gehouden. Op zaterdag werden 3.000 bloemen uitgedeeld aan het winkelend publiek. Daarnaast was er de Moederdag-Buitenkans-actie, en die . was bijzonder geslaagd. Uit de 1 . 1 00 ingevulde kaarten werden zaterdag 15 prijswinnaars getrokken. Maandagmiddag konden de 15 gelukkigen hun prijs ophalen in de drogisterij/parfumerie van Jan Leering. De drie hoofdprijzen bestonden uit een geheel verzorgde beauty-dag in Motel van der Valk in Akersloot.

Hein en Antje Kwakman 50 jaar getrouwd

Zaterdag 15 mei a.s. is de officiële dag dat Hein Kwakman (75) en Antje Kwakman-Kwakman (74) uit de Giekstraat 26 hun 50-jarig huwelij ksfeest hopen te gedenken. Uit dankbaarheid is er dan om 19.00 uur een H. Mis in de Vincentiuskerk. Zondag is er een feestelijke receptie met diner voor familie en bekenden.

Hein en Antje hebben elkaar ruim 50 jaar geleden ontmoet op het padje van de Antoniusstraat.

De vonk spatte meteen over en zo is het gekomen. De eerste 2½ jaar van hun huwelijk woonden ze boven bij Hille en Kees Smit in de Kerkstraat. Er was toen grote woningnood. In 1952 betrokken ze de hoekwoning aan de Giekstraat 26, waar ze altijd tot volle tevredenheid gewoond hebben.

Marees Zelf Tank Service geopend aan de Julianaweg

Afgelopen vrijdag is aan de Julianweg 129 Marees Zelf Tank Service geopend. Zij hebben het tankstation van voorheen Joh. de Vries overgenomen en hebben in de kop van Noord-Holland nog 27 pompstations. Het tankstation wordt gerund door Lijst Schokker (Hamburg) en haar dochter Liesbeth. Lijst werkte voorheen bij het Esso tankstation van Paulus Tol aan de overkant, dat inmiddels onder de slopershamer terecht is gekomen. Aan Lijst Hamburg werd gevraagd of zij het Marees Zelf Tank Service Station wilde gaan runnen.

194 (!!) kinderen behaalden hun zwemdiploma in “de Waterdam"

Afgelopen twee zaterdagen t.w. 1 mei en 8 mei 1s er weer afgezwommen in zwembad De Waterdam. Deze keer waren alle diploma's aan de orde. Beginnend met het A-diploma, en eindigend met het F-diploma is goed te zien welke wegen deze kinderen afleggen, om tot het uiteindelijke resultaat te komen. Bij ieder diploma zie je de kinderen wat sterker, en daardoor ook verzorgder hun opdrachten uitvoeren. Het resultaat is voor hun op elk niveau natuurlijk een topprestatie, waar veel waardering voor getoond wordt. Het afzwemmen overziend moeten wij constateren dat het peil goed was te noemen. Namens de medewerkers van "de Waterdam" alle kinderen, en uiteraard de ouders, onze hartelijke gelukwensen met dit behaalde diploma.

Jacob Bond Baby van de maand

Uit de stapel geboortekaartjes van Drukkerij Nivo werd hij getrokken. De doopnamen van de "maand-baby" zijn Jacobus Maria en het is de zoon van Kees (Reus) en Miriam Bond. Jacob heeft ook een broertje en zusje, namelijk Keesie en Anne en is geboren op 1 5 april 1999. Zijn adres is Donata Steurhof 2 1 7 en bij de geboorte woog hij 3800 gram. Het is een echte stucadoorszoon, want in twee weken tijd is Jacob al 2 ons gegroeid. Bij de lampenspeciaalzaak Stoplicht! in de Burg. van Baarstraat konden de dolgelukkige ouders en Jacob met zijn zus en broer een fraaie kinderlamp ophalen, terwijl er voor de moeder, Miriam Bond-Jonk nog een bosje bloemen was, zo vlak voor Moederdag. Vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukwensen.

In de tuin achter hun knusse woning aan de Giekstraat namen we deze foto. Hein en Antje hopen nog vele jaren in goede gezondheid in hun vertrouwde buurtje te kunnen blijven wonen.

Lijst Schokker (Hamburg) en haar dochter Liesbeth, die Marees Zelf Tank Service aan de Julianaweg 129 gaan runnen.