Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 2

Cindy Nentjes, Baby van de Maand

Sloop oude platenshop en kapsalon aan de Havenstraat

Maandag waren enkele medewerkers van Sloopbedrijf Baars uit Zuiderwoude bezig om het oude winkelpand van Platenshop Jan (Cas) Sombroek en later Kapsalon Aart tegen de vlakte te gooien. Met groot materieel was men in de weer. In korte tijd was de voorgevel er al uit. Dinsdag werd de laatste hand gelegd aan de sloop zodat Aannemingsbedrijf Jan Tol van Aart met de bouw van de nieuwe platenshop kan beginnen aan de Havenstraat. Kees Tol (Jits) en Gerard Zwarthoed (Kirrie) waren maandagmorgen al in de weer om een watermeterput te installeren. Deze kist had veel weg van een marmottenhok.

De baby van de maand december was Cindy Nentjes, dochtertje van Klaas en Afra Nentjes-Snoek.



Samen met haar zusje Sabrina kwamen ze vrijdagmiddag naar de lampenspeciaalzaak STOPLICHT! aan de Burg. van Baarstraat om de fraaie beertjeslamp, welke mooi van pas komt in de babykamer, op te halen. Tevens was er een bos bloemen voor de trotse moeder. Cindy Nentjes is geboren op 16 december 1998 om 00.40 uur en weegt 3570 gram. Vanaf deze plaats nog hartelijke gelukwensen.

Kees Tol (Jits) en Gerard Zwarthoed (Kirrie) plaatsten een marmottenhok bij de nieuw te bouwen platenshop van Jan Cas Sombroek.

