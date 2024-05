Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 20

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 20

Clown, Peppino vermaakte de kinderen bij Parre’s Kids & Junior Store met enkele ballonnen- en goochel acts, waarna hij overging tot de uitreiking van de prijzen.

Prijsuitreiking kleurplaatwedstrijd Parre’s Kids & Junior Store

Woensdagmiddag om 3 uur vond de prijsuitreiking plaats van de kleurplaatwedstrijd ter gelegenheid van de opening van Parre’s Kids & Junior Store aan de Meerzijde. In totaal zijn 300 kleurplaten ingeleverd en de jury had de moeilijke taak om daaruit twee hoofdprijswinnaars aan te wijzen. Dit waren een jongens- en meisjesfiets. Clown Peppino hield de spanning erin. Met ballonnen maakte hij voor de kinderen de meest fraaie creaties en voerde enkele goochelacts uit, waarbij ook de hulp ingeroepen werd van enkele omstanders. Onder applaus kon Clown Peppino de hoofdprijzen uitreiken aan de in spanning wachtende kinderen. De fraaie meisjesfiets viel ten deel aan Daniëlle Kwakman.

Woning versierd van bruidspaar

De vriendenploeg van Ed Tuyp (Broeder) heeft er echt werk van gemaakt om de woning van Ed aan het Galjoen te versieren. Afgelopen zaterdag trad Ed in het huwelijk met Brenda van der Boom. In de tijd dat de receptie gehouden werd en er bruidsfoto’s gemaakt werden, namen de mannen de gevel onder handen. Een pop werd aan een touw gehangen, vele balonnen hingen aan de goot en een spandoek werd voor het raam gehangen met de tekst: “De Broeder al 50 jaar niet mooi, hij denkt van wel”.

Tentenbouwers maken zich op voor de zomer

Bij de familie Kwakman (Dé) aan de Poel is afgelopen week door een vijftal jongens uit de buurt een tent gebouwd op de achterstraat. Vrijdag begonnen Tom Kwakman, Joey Plat, Jan Snoek, Robin Kwakman en Jaap Schilder met het zagen en timmeren. Van buurman Joop Tol hadden ze enkele pallets gekregen en toen kon men aan de slag. Binnen een dag was de tent klaar. In de afgelopen dagen hebben de jeugdige bouwvakkers de tent licht- en waterdicht gemaakt met plastic. Erin ligt vloerbedekking en nu kunnen ze in hun eigen tent spellen spelen en patat eten. Dat er ook wel eens wat mis gaat bemerkte Joey Plat, die tijdens het tentenbouwen 1 x in z n duim en

1x in z'n knie zaagde. Maar gelukkig vielen de verwondingen erg mee.

Jacco Tuyp op vrijgezellenfeest verkleed als Teletubbie

Komende zaterdag treedt Jacco Tuyp in het huwelijk met Sonja Koster (die werkt bij Ron Bloemenweelde). Zoals de laatste jaren gebruikelijk is wordt er zowel door de vrienden- als vriendinnenploeg een vrijgezellenparty georganiseerd. Zo ook door de vriendenploeg van Jacco. Die trokken er afgelopen zaterdagmiddag op uit met een verrassingsprogramma. In totaal 20 man ging op stap.

Diploma-middag jeugd-voetballertjes Volendam

Piet Kroon (Pedel) 50 jaar

Afgelopen vrijdag vierde Piet Kroon (Pedel) zijn 50-ste verjaardag. De bekende postbode kan gerust tot een van dorpsfiguren gerekend worden. Zijn woning aan de Willem v.d. Bergstraat was door vrienden versierd met grote spandoeken en natuurlijk stond er ook een Abrahampop op de voorstraat. De halve eeuwling is getrouwd met Jannig Koning en ze hebben drie kinderen. Al bijna 25 jaar werkt Piet Pedel bij de PTT.

De Jongensfiets was voor Nick Zenel.

Voor de tent v.l.n.r. Tom Kwakman (Dé), Joey Plat en Jan Snoek, wiens vaders resp . als schilder, op de botter en in de A VI werken.

Acht leerlingen poseren met Joeri Molenaar en Sjaak Molenaar, leider van Plat & Plat en vermaand zaalvoetballer van Kras Boys.

Peter Bond, Jan Zwarthoed, Luke Veerman, Cor Veer en Robin Korff staan te trappelen om het veld te betreden. Links roepen Arnold Mühren en Arie de Haan de namen af.