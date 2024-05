Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 21

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 21

De geslaagden van Tuijps Twirl en Showgroep. Achteraan: Jose Tol, Brigitta Zwarthoed, Aline Steur, Patricia Jonk, Sylvia Guijt, Sandra Leeflang, Afra van Nek, Alice Butter. Onderaan: Elise van de Heuvel, Regina Veerman, Laura Tuijp, Leonie Smit, Sharon Schilder, Patricia Schilder, Natasha Smit, Denise Biesterveld, Maggy Tuijp en Sophie Tuijp.

Tranen van vreugde en verdriet dichtbij elkaar tijdens uitreiking Majorette A diploma’s

Zaterdag 22 en zondag 23 mei jl. was het dan zover, na acht cursus weken op hun vrije zondagen, was daar dan het spannende examen. De cursus besloeg zoals gezegd acht weken en begon eind februari, per keer 4 uur les, van ‘s morgens half 10 tot ‘s middags 2 uur, elke keer vier onderdelen te weten: Muziek, een zeer taai onderdeel, Ballet in al haar facetten, Exercitie en natuurlijk Twirlen. De cursus werd georganiseerd door de SAMO (Same nwerkende Muziekorganisaties) erkend door het Nederlands instituut voor de blaasmuziek en de Drum en Showbands (NIB) waarbinnen samenwerken: FKM, KNFM en NFCM en onze eigen “Tuijps Twirl & Showgroep”. Zevenentwintig meisjes namen deel aan de cursus, zes van verenigingen uit Alkmaar en Amsterdam, en maar liefst 21 van onze “Tuijps Twirl en Showgroepen”

Gemeentelijke legpenning uitgereikt aan Arie Tuijp (Pet)

Vanaf 1974 is Arie Tuijp (Pet) binnen de organisatie van het Club- en Buurthuiswerk Volendam actief als vrijwilliger, en dan met name bij de afdeling Majorettes. Momenteel bestaat deze uit circa 120 leden en begeleiding. Arie is begonnen bij de tamboersafdeling en later heeft hij de majorettes erbij genomen. Ook zijn vrouw Yvette werd volop in de huldeblijken betrokken.

Jubileum-CD Petruskoor is in de maak

Het Petruskoor, dat onder leiding staat van dirigent Kees Schilder (Kos) viert binnenkort haar 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan wordt weer een nieuwe CD opgenomen waarop bekende popsongs komen te staan van o.a. Abba, Spice Girls, Mary Black, BZN, Miss Saigon, etc. Er wordt momenteel enkele dagen per week gerepeteerd in de Petrusschool om de laatste puntjes op de i te zetten. In de eerste week van juni zullen de opnames plaatsvinden in de studio te Nibbixwoud (waar ook Tamara en BZN nummers opgenomen hebben). Volgens dirigent Kees Schilder gaat het een fantastisch mooie CD worden. De koorleden hebben intussen al de nodige ervaring opgedaan, zowel met het koor als solo. De eerste persing zal 500 exemplaren bevatten, die verkocht worden à f25,--. De opbrengst zal net als de vorige keren weer bestemd worden voor de Volendammer missionarissen die over de hele wereld werkzaam zijn.

Ludieke zebrapad-actie van VVN en politie

Afgelopen donderdag werd door de vereniging Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de politie in Edam en Volendam een ludieke actie ondernomen. Doel hiervan is om de automobilist erop te wijzen dat als voetgangers een Voetgangers Oversteek Plaats (gaan) oversteken, dat de bestuurder stopt en de wandelaars de gelegenheid geeft om veilig over te kunnen steken. En hier mankeert nog wel eens het een en ander aan. Bij verschillende V.O.P.'s in Edam en Volendam (o.a. bij de kruising Julianaweg/Meergracht en bij de Springplank in de Leendert Spaanderlaan) werd door enkele vrijwilligers van de VVN en de politie gepost. Als een automobilist of fietser niet tijdig stopte voor een zebrapad als een voetganger overstak, werd een rode kaart uitgedeeld met daarom de tekst "Scheppen doe je in het zand, NIET op het zebrapad".

Christine Ie Duc zit te springen om vakantiekrachten, parttimers en full-time verkoopsters

Door krapte op de arbeidsmarkt, is Christine le Duc Erotic Shops naarstig op zoek naar personeel, zowel full-time als part-time. In totaal is men op zoek naar zo'n 10-tal personeelsleden voor de inpak-afdeling, het magazijn of als verkoopster in de winkels, waarvan er over heel Nederland 25 gevestigd zijn. Cristine le Duc werd 31 jaar geleden opgericht door Hans Hartog. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 110 werknemers/sters, waarvan er 36 (waaronder veel parttimers) werkzaam zijn op het hoofdkantoor aan de Morseweg 67 in Volendam.

Burgemeester IJsselmuiden overhandigt de gemeentelijke legpenning aan Arie Tuijp (Pet). Ook zijn vrouw Yvette werd geroemd voor haar tomeloze inzet voor het Majorettenkorps.

Donderdagavond werden foto's genomen van het Petruskoor, die op de hoes van de CD komen te staan. Alvorens de fotograaf aan de slag kon gaan, kon de Nivo-kieker nog net deze plaat afdrukken met de vele talentvolle zangeressen in het parkje naast de Petrusschool.

Jan van 't Noorden steekt over op de Julianaweg. De auto's stopten keurig op tijd om onze bekende dorpsgenoot veilig de overkant te laten bereiken.

Door politie-agente Anouk Duijnker en Marcel van Rees (die assistentie verleende voor VVN) werden rode en gele kaarten uitgereikt. Aan vele kinderen werden ook presentjes uitgedeeld als ze keurig op tijd stopten om voetgangers over te laten steken op het zebrapad.