Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 23

Ondanks regen bij de start toch 500 deelnemers aan de Fietsvierdaagse

Maandagavond om 6 uur ging de Dick Steur Fietsvierdaagse weer van start bij Schoonmaakbedrijf Succes. Om 5 uur was er nog een hoosbui zodat de organisatie verschrikt naar de lucht keek. Gelukkig klaarde het weer wat op, zodat op de eerste dag er toch zo'n 500 aanmeldingen kwamen om de eerste rit te rijden. Dit was de zogenaamde "Volendammer-etappe" die in de nabije omgeving van Volendam verreden wordt. De omgeving van "Succes" was weer feestelijk versierd met vlaggetjes. Uit de geluidsinstallatie klonk stemmige muziek, waardoor het wachten voor het startschot veraangenaamd werd. Het parcours werd door de vele vrijwilligers van Toerclub Volendam bewaakt. En bij de drukke oversteekplaatsen stonden de 'stewards' van de plaatselijke wielerclub paraat met vlaggen om het autoverkeer tegen te houden, zodat de fietsers veilig over konden steken. Op de eerste dag waren er 500 inschrijvers en op dinsdag kwamen er nog zo'n 200 bij.

Open Dag van politie en brandweer ‘Edam trok veel bezoekers, vooral toen het ‘s middags droog werd

Zaterdagmiddag vond er een open dag plaats bij het bureau van het Edamse politie-wijkteam en de vrijwillige Brandweer. Het parkeerterrein vóór de politiewijkpost en de brandweerkazerne aan de Nieuwehaven was het decor van politie en brandweermateriaal, zoals een politiemotor, speedboaten, milieuwagen, auto's en het wagenpark van de brandweer. Daarbij was ook de nieuwe aanwinst van de brandweer te bezichtigen, een nieuwe wagen voor het vervoer van de manschappen.

Cheyenne Schilder baby van de maand

Uit de stapel gedrukte geboortekaartjes van Drukkerij NIVO werd weer de baby van de maand getrokken. En dat was dit keer Cheyenne Caitlin, de dochter van Peter en Angelique Schilder en zusje van Connor. Zij wonen aan de Boeijer. Cheyenne is geboren op 14 mei om 8.55 uur en woog 3715 gram. Bij de lampenspeciaalzaak STOPLICHT! aan de Burg. van Baarstraat kon de trotse moeder een Disneylamp ophalen en tevens was er een boeket bloemen, die ze dankbaar in ontvangst nam. Vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukwensen.

Uitbreiding begraafplaats is in volle gang

De begraafplaats achter de Vincentiuskerk raakt steeds maar voller en voller. Door de medewerkers van Begrafenisonderneming Nicodemus B.V., Johan Schokker en Guido Woerlee, is de fontein reeds verwijderd, want op deze plaats kunnen 36 dierbare overledenen begraven worden. In de uiterste hoek zijn nog 10 plaatsen beschikbaar, zodat er in totaal 46 personen een plaatsje kunnen vinden op het huidige graf. Momenteel wordt er keihard gewerkt om de uitbreiding van het graf op tijd klaar te krijgen. Volgens schatting zit het huidige graf begin oktober vol.

Edam-Volendam in top-20 van goedkoopste gemeenten

Op het gebied van woonlasten staat onze gemeente in de top-20 van de goedkoopste gemeenten in Nederland. Dit is berekend op basis van de gemiddelde tarieven die de bewoners kwijt zijn aan onroerend zaakbelasting, reinigingsheffing en andere belastingen. Edam-Volendam staat op de 19e plaats van de lijst van de goedkoopste Nederlandse gemeenten. Dit staat te lezen in de "Atlas van de lokale lasten 1999 die uitgegeven wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie voor de Lagere Overheden (COELO). De gemeente Zeevang is de duurste in de regio.

Alice Kwakman van STOPLICHT! oefent alvast een beetje met de baby van de maand Cheyenne. Rechts de trotse moeder Angelique Schilder.

Jan van ‘t Noorden in de voorhoede tijdens de start om stipt 18.00 uur.

Abe Sier (Goot) deelt de routekaartjes uit.

Heel zomers gekleed was Dick Tol (Blik). Met zijn sportieve en aerodynamisch kostuum kwam hij als een van de eersten binnen. Bij hem Brenda Tol en Nick Doevendans.

Bij ijssalon Honingh werden gratis ijsjes uitgedeeld. Achter de ijskar zien we v.l.n.r. Martine de Wit, Anita Veerman (Rembrandt) en Mariëtte Huiberts.

Laura Koopman kwam tevergeefs met haar moeder bij het zwembad om een verkoelende duik te nemen.