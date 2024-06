Algemeen

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 24 Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 24 Kees Schilder (Kos) 25 jaar voor de klas Groot feest was er afgelopen vrijdag op de St. Petrusschool, want directeur Kees Schilder (Kos) vierde zijn 25-jarig jubileum als onderwijzer. In 1974 is Kees begonnen met lesgeven in de 3e klas van de Petrusschool. Toen was meester Beumer nog hoofd van de school. Na enkele jaren kreeg Kees de 5e klas onderzijn hoede. In 1982 werd de jubilaris directeur van de school. Vrijdag j.l. stond de Petrusschool volledig in het teken van het 25-jarig jubileum vna hun directeur. In de aula werden door alle groepen liedjes gezongen, gedanst, toneelstukjes opgevoerd waarbij er tevens kadootjes waren voor Kees Schilder. Het werd een prachtig mooi feest voor de onderwijzer en de leerlingen van de school. De leraren van de Petrusschool hebben ontzettend veel werk verricht om het feest te organiseren, de liedjes en voordrachten te schrijven en het repeteren. Dick Steur Avond- fietsvierdaagse Ook deze keer ( 18e) is deze avondfietsvierdaagse weer door talloze deelnemers tot een goed einde gebracht. Ruim 500 fietsers kregen na vier dagen rijden hun trofee uitgereikt. Ook bleken de aagritten succesvol, ruim 100 dagfietsers hebben kunnen genieten van de fantastische parcoursen. Velen hebben nu al toezeggingen gedaan om volgend jaar de gehefe fietsvierdaagse te rijden. Dit unieke evenement kan absoluut nog uitgebreid worden met een groter aantal deelnemers. Een grandioze ploeg van vrijwilligers staat ieder jaar gereed om de deelnemers te voorzien van een veilige begeleiding en aanbod van diverse versnapenngen. Ook de loterij avond bracht weer een schat aan prijzen en hoofdprijzen. Het was weer hartstikke gezellig. Dit alles kan alleen mogehjk gemaakt worden door de geweldige mzet van medewerkers en sponsors. Hiervoor onze hartelijke dank. Afsluitingsavond Man of the Match Tuijps Tegelhandel Competitie groot succes Afgelopen vrijdagavond puilde de kantine van de RKAV Volendam uit zijn voegen. Op de afsluitingsavond van de Man of the Tuyps Tegelhandel Match-competitie 1998-1999 waren zoveel pupillen en ouders afgekomen, dat er werkelijk niemand meer bij kon. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt, wat er allemaal te beleven viel. Tuijps Tegelhandel had gezorgd voor een ware prijzenregen: bingoprijzen, prijzen voor de jaarwinnaars, prijzen voor de poulewinnaars en vier hoofdprijzen met als absolute topper een waardebon van f. 2.500,--

